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Названа причина тяжелого протекания гриппа у мужчин по сравнению с женщинами

Daily Mail: Мужчины тяжелее и дольше женщин переносят грипп
01 декабря 2023, 13:19
Фото: istockphoto/Jelena Stanojkovic

Фото: istockphoto/Jelena Stanojkovic

Мужчины по сравнению с женщинами тяжелее переносят грипп и дольше чувствуют его последствия. К тому же, они сильнее ощущают боль в горле и в суставах.

Об этом в своей статье для издания Daily Mail написала врач-диетолог Дженна Хоуп. Она объяснила плохую переносимость гриппа мужчинами особенностями их организма. По мнению специалиста, мужской половой гормон тестостерон подавляет функционирование иммунной системы, поэтому симптомы гриппа ощущаются представителями сильного пола резче и дольше не проходят.

Женский иммунитет Хоуп считает более действенным и выносливым. Врач объясняет это действием гормонов эстрогена и прогестерона, уровень которых у женщин гораздо выше. Мужчинам для укрепления иммунитета диетолог советует обязательно сделать прививку, а также уделять внимание соблюдению режима дня. Она считает обязательный восьмичасовой сон важным фактором для способности организма противодействовать вирусам.

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Доктор Абакумов раскрыл, как лечить атопический дерматит
Доктор Абакумов: Главное – увлажнять кожу
01 декабря 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/tylim

Врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что атопический дерматит лечится, в первую очередь, увлажнением кожи специальными средствами.
«Главное — постоянно увлажнять кожу эмолентами. Это специальная лечебная косметика, которая поддерживает водно-липидный баланс, барьерную функцию и удлиняет периоды ремиссии. Такие бальзамы, гели, мази есть во многих фирмах, мазать ими кожу надо 3-4 раза в день, особенно после воды. Подбираются они под особенности кожи и климатических условий», — приводят «Вести Подмосковья» слова Абакумова.

Он напомнил, что атопический дерматит — воспалительное заболевание, которое характеризуется зудом, шелушением, сухостью и воспалением кожи. Причинами заболевания могут быть генетика, плохой иммунитет, стресс, холод, нарушения функций эпидермального барьера кожи и аллергии. Для точного установления истоков болезни и назначения лечения необходимо обращаться к врачам и сдавать анализы.

Ранее россиянам рекомендовали не добавлять в омлеты молоко. Как пишет utro.ru, специалисты утверждают, что этот продукт не улучшает вкус блюда и не делает его нежнее, а наоборот, уничтожает его консистенцию омлета и нивелирует вкус.

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#стресс
#иммунитет
#врач
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Стало известно об изменениях в программе ОМС с 2024 года
Голикова: работающие граждане РФ будут проходить диспансеризацию с 2024 года
01 декабря 2023, 13:11

Фото: сайт Кремля

В программу обязательного медицинского страхования со следующего года включат отдельный тариф на наблюдение граждан РФ по части репродуктивного здоровья, также будет предусмотрена диспансеризация для работающих россиян. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках открытия конгресса «Национальное здравоохранение».
По ее словам, уже в ближайшее время правительство утвердит программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год, куда также включат диспансеризацию для работающих и обследования мужчин и женщин на репродуктивное здоровье.

«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими», - заявила Голикова.

Она пояснила, что обследование может проводиться на рабочем месте при организации медицинского подразделения работодателем. Для этого должен быть заключен договор с медорганизацией.

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#здоровье
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#правительство
#омс
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Генерализация эпидемии: Больше 1% беременных в России ВИЧ-инфицированы
Эпидемиолог Покровский: Больше 1% беременных в России ВИЧ-инфицированы
01 декабря 2023, 12:46

Фото: IStock/Andrey Zhuravlev

В 17 регионах России ситуация с ВИЧ благополучная или нормальная, в 25 проблема выражена высоко или выше среднего. Об этом говорится в ежегодном рейтинге российских регионов по ситуации с ВИЧ проекта «Если быть точным».
Руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский отметил, что в регионах с «нормальной обстановкой» в любой момент может всё измениться. Так, во многих субъектах уже фиксируются признаки генерализованной эпидемии*, добавил он в беседе с «Радио 1».  
«Я бы не стал говорить, что ситуация благополучная, потому что она может ухудшиться в любой момент. В некоторых регионах пока нет признаков генерализации эпидемии, а больше чем в 20 регионах уже есть. Потому что там больше, чем у одного процента беременных женщин обнаруживается ВИЧ-инфекция. А по международной классификации, это главный признак генерализации эпидемии», — отметил Покровский.
* Эксперты выделяют три стадии эпидемии ВИЧ-инфекции: начальная (фиксируются единичные случаи), концентрированная (заражено более 5% наркопотребителей, секс-работников, заключенных) и генерализованная (заражено более 1% беременных женщин).

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#инфекция
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#спид
#эпидемия
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В Подмосковье родились 340 здоровых детей от матерей с ВИЧ
01 декабря 2023, 10:39

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 340 здоровых детей от матерей с ВИЧ появились на свет в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в Подмосковье с 27 ноября по 3 декабря проводятся профилактические мероприятия.

«Мы регулярно призываем всех жителей Подмосковья проходить диагностику ВИЧ, тем более это занимает не больше 15 минут, абсолютно бесплатно и анонимно. Раннее обнаружение заболевания играет огромную роль в сохранении здоровья. <…> Терапия, соблюдение рекомендаций специалистов нашего центра позволяют женщине, имеющей положительный ВИЧ-статус, родить здорового ребенка», - отметил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин. 

Стоит отметить, что сдать тест на ВИЧ можно анонимно в поликлинике по месту жительства. Кроме этого,  благодаря антиретровирусной терапии можно сохранить здоровье как маме, так и будующему малышу.

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#дети
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Задачи развития медицины находятся на приоритетном месте, заявил Путин
Путин: в развитии медицины есть результаты, но хватает и нерешенных вопросов
01 декабря 2023, 10:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место, нерешенных вопросов хватает, однако работа в рамках нацпроекта дала результат. Об этом Путин сообщил в своем обращении к участникам конгресса «Национальное здравоохранение».
Российский лидер отметил, что за последнее время создано почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, в больницах имеется самое современное оборудование, а также было закуплено свыше четырнадцати тысяч автомобилей. По словам главы государства, система амбулаторной онкологической помощи помогла множеству пациентов из регионов получить необходимое лечение на месте.

Путин подчеркнул, что сферу медицины ждут новые задачи: особенно необходимо решить кадровые задачи и существенно повысить качество образования в данной сфере. Президент также выразил особую благодарность специалистам, спасающим участников специальной операции.

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Врач-гинеколог рассказала о рисках беременности с ВИЧ
Врач Солоид рассказала о рисках беременности с ВИЧ
01 декабря 2023, 05:50

Фото: iStock/Basilico Studio Stock

Врач-гинеколог Елизавета Солоид рассказала, что если женщина с положительным ВИЧ-статусом принимает терапию, вероятность родить здорового ребёнка для неё превышает 99%. Об этом пишут «Известия».
Доктор добавила, что ВИЧ-инфекция характеризуется снижением иммунитета, при этом беременность в некоторой степени тоже является иммунодефицитным состоянием.

«Осложнения, которые мы ожидаем у таких пациентов — это присоединение вторичной вирусной или бактериальной инфекции и более тяжелое течение любых инфекционных заболеваний», — цитирует издание слова собеседницы.

Солоид добавила, что частота акушерских осложнений у ВИЧ-инфецированных пациенток не превышает аналогичные показатели среди других беременных.

«Самым опасным осложнением является передача вируса ВИЧ плоду. Это и определяет основную задачу будущей мамы и акушера-гинеколога, ведущего данную беременность — провести максимальную профилактику заражения малыша», — отметила гинеколог.

Она подчеркнула, что, в случае приема антиретровирусной терапии, с вероятностью 99% малыш родится здоровым.

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#гинеколог
#беременность
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Учёные назвали продукты, провоцирующие деменцию и ускоряющие старение
RG.RU: Колбаса и сладости провоцируют деменцию и ускоряют старение
01 декабря 2023, 04:04

Фото: iStock/EzumeImages

Употребление в пищу ряда продуктов увеличивает риски развития деменции. Продлить жизнь можно, исключив их из рациона, пишет RG.RU.
Учёные назвали продукты, опасные для организма и провоцирующие деменцию. Среди них оказались переработанные мясные продукты — например, колбаса или бекон. Специалисты предупредили, что подобные животные белки и жиры могут провоцировать воспаление и увеличивать уровень гормона IFR-1, ускоряющего старение. Кроме того, из-за неправильного рациона в головном мозге могут увеличиваться бляшки.

Врачи также порекомендовали во избежания воспалительных процессов исключить сладкие продукты. Заменить вредную пищу можно растительными продуктами, обогащёнными питательными веществами, антиоксидантами и клетчаткой, заключили медики.

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#врачи
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#продукты
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#диетолог
#специалисты
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Врачи раскрыли, какой «враг» на каждой кухне губит сосуды и вызывает рак
«‎Здоровое-питание.РФ»: Масло для жарки губит сосуды и провоцирует рак
01 декабря 2023, 01:38

Фото: iStock/Amfer75

Человеческому организму необходимы жиры, так как они стимулируют мозговую деятельность, наполняют энергией и помогают усваиваться витаминам. Однако важно различать полезные жиры от вредных. Эксперты предупредили, что жирные кислоты из масла, на котором ранее что-то жарили, повышают уровень «плохого» холестерина, вызывают сердечно-сосудистые заболевания, а в отдельных случаях могут провоцировать рак.
Соответствующий материал опубликован на портале Роспотребнадзора «Здоровое питание». В нём врачи призвали россиян внимательнее относиться к категории ненасыщенных жирных кислот, включая трансжиры.

Специалисты пояснили, что чипсы, фастфуд, топлёное масло мороженое и полуфабрикаты содержат опасные промышленные жиры. Но даже если полностью убрать эти продукты из рациона, многие люди продолжат ежедневно потреблять опасные  жиры с жаренной пищей.

«Кстати, обычное растительное масло, например подсолнечное, оливковое, кукурузное и другие, при жарке также становится источником трансжиров. Поэтому жареными блюдами тоже лучше не злоупотреблять», — посоветовали медики.

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Гинеколог Одинокова призвала женщин не носить трусы-стринги зимой

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#медики
#люди
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Гинеколог призвала россиянок не носить стринги зимой
Гинеколог Одинокова призвала женщин не носить трусы-стринги зимой
30 ноября 2023, 20:58

Фото: istock / Tijana87

Акушер-гинеколог Виктория Одинокова в беседе с «Известиями» призвала россиянок отказаться от ношения трусов-стрингов в зимний период. Врач также порекомендовала отказать от радикальной эпиляции.

Эксперт также призвала женщин следить за питанием: есть меньше хлеба, острой и соленой пищи. Стоит добавить в рацион больше кисломолочных продуктов, отметила доктор. Также она посоветовала отказаться от алкоголя. 

«Важна и гигиена половой жизни — использование методов барьерной контрацепции при смене полового партнера, прием душа, опорожнение мочевого пузыря после полового контакта», — заявила Одинокова. 
Она также посоветовала женщинам использовать негормональные лубриканты, так как на низкая температура на улице и отапливаемые помещениям с сухим воздухом вредят слизистым оболочкам.

Помимо этого она порекомендовала зимой пропивать курс витамина D в профилактической дозировке. 

В заключении Одинокова призвала женщин обращать внимание на боли в нижний части живота и пояснице, а также на нарушения менструального цикла. Она заявила, что это может быть признаком воспаления в зоне матки и призвала обращаться к медикам. 

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