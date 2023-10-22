Названы эффективные сосудосуживающие капли при заложенности носа

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Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал в беседе с NEWS.ru, что при заложенности носа лучше всего использовать детские сосудосуживающие капли пролонгированного действия, так как они не вызывают привыкания.
«Детские капли нужно использовать в течение двух-трех, максимум четырех дней, сначала два раза в день, потом один раз в день», — приводит слова специалиста NEWS.ru.
По словам Зайцева, из-за запредельного количества адреналина может возникнуть привыкание к сосудосуживающим каплям. Если процесс лечения затягивается, тогда следует обратиться к медикам, потому что после острого ринита начнется риносинусит, а после — гайморит.
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