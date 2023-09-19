Названы фрукты и ягоды, которые можно есть диабетикам

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«Самая простая рекомендация, которую даст врач человеку с сахарным диабетом, – это есть небольшое количество не слишком сладких фруктов либо несладких ягод. Лучше всего употреблять их после еды», — приводит слова специалиста Москва 24.
Диетолог отметил, что зеленые несладкие яблоки, малина и клубника обладают невысоким гликемическим индексом. Гинзбург подчеркнул, что диабетикам нельзя употреблять виноград, бананы, персики и сладкие абрикосы, так как в них может содержаться большое количество сахара.
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