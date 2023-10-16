Названы продукты, которые могут укрепить зубы

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Нутрициолог Академии «PRO Здоровье» Виктория Ульянчик рассказала, что здоровье зубов и десен можно сохранить из без лекарственных препаратов. По ее словам, нужно употреблять в пищу зелень и овощи темно-зеленого цвета.
По словам эксперта, зелень и овощи темно-зеленого цвета богаты кальцием и фосфором. Это как раз те микроэлементы, из которых состоят зубы, подчеркнула Ульянчик.
Ульянчик уточнила, что сладкий перец и зелень богаты витамином С, который поддерживает соединительную ткань десен. Он необходим для того, чтобы зубы не расшатывались, а десны не кровоточили.
Она также добавила, что морковь, свекла и редька содержат больше число витаминов, кальций, калий, натрий, фосфор, йод, железо, серебро и другое. Все эти компоненты приводят кровообращение в деснах в порядок, а также помогают кальцию усваиваться в структуру зубов.
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«Петрушка и лук обладают естественным антибактериальным действием. Также сок этих растений, проникая в труднодоступные места во рту, борется с образованием налета на зубах», - цитирует «Лента.ру» специалиста.
Она также добавила, что морковь, свекла и редька содержат больше число витаминов, кальций, калий, натрий, фосфор, йод, железо, серебро и другое. Все эти компоненты приводят кровообращение в деснах в порядок, а также помогают кальцию усваиваться в структуру зубов.
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Элина Позднякова