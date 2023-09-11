Названы продукты, усиливающие мигрень

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«Не рекомендуется принимать в пищу продукты, содержащие тирамин. Это шоколад, орехи, авокадо, из алкоголя – красное вино. Кроме того, твёрдые сорта сыра. Это те провоцирующие моменты, которые могут усиливать состояние», – приводит АГН «Москва» слова Бойко.
А вот актриса Елизавета Боярская представила полезный салат с сельдереем, зелёными яблоками, апельсином, бананом и грецким орехом. Как передают «Дни.ру», салат способен укрепить иммунную систему организма осенью, а также способствует стройности и красоте.
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