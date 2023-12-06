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Названы проявляющиеся у молодых людей симптомы болезни Альцгеймера

Daily Express: странное поведение у молодых людей может быть признаком деменции
06 декабря 2023, 13:23
Фото: istock / Marjan_Apostolovic

Фото: istock / Marjan_Apostolovic

Несмотря на устойчивое мнение, болезнь Альцгеймера может развиваться не только у пожилых людей. Об этом заявил специалист британского Общества Альцгеймера Джеймс Уайт. О симптомах заболевания, которые проявляются у людей до 65 лет, он рассказал изданию Daily Express.
Болезнь Альцгеймера обычно выявляют у людей зрелого возраста, но ее симптомы могут проявляться у молодых людей., отметил эксперт. Уайт заявил, что первым признаком расстройства личности может быть странное поведение и проблемы с настроением.

Специалист объяснил, что сложности с ранней диагностикой появляются из-за того, что эти неочевидные симптомы свидетельствуют о проблемах в семье, на работе или стрессом.


Кроме того, руководитель отдела знаний Общества Альцгеймера Тим Бинланд добавил, что серьезными симптомами могут также стать проблемы с координацией и равновесием, нарушения походки и нарушения зрения и речи.

Специалисты обратили внимание, что болезнь Альцгеймера нельзя вылечить, но можно снизить темп ее развития облегчить жизнь человеку, вовремя диагностировав заболевание.

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#заболевания
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Врач Тяжельников заявил об опасности народных методов в лечении горла
06 декабря 2023, 13:19

Фото: istockphoto.com/fizkes

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что народные методы при лечении горла могут нанести существенный вред.
Так, по его словам, лук, чеснок и имбирь могут ещё больше раздражить воспалённые слизистые.

«Любые прогревания могут провоцировать большее распространение инфекции, а при температуре вообще противопоказаны. Небезопасны и ингаляции горячим паром над картошкой. Даже ингаляции при помощи небулайзера не стоит делать без назначения врача», — добавил в беседе с «Москвой 24» Тяжельников.

Он отметил, что применять народные средства при лечении допускается, однако с большой осторожностью.

Ранее врач-отоларинголог Валерия Моисеева заявила, что для того, чтобы обезопасит себя от заболеваний во время зимних занятий спортом, необходимо подобрать подходящую экипировку и подготовить свой организм к подобным нагрузкам.

«Крайне рекомендована маска для лица или высокий воротник, если вид спорта это позволяет», — приводит utro.ru со ссылкой на Telegram-канал «А теперь внимание!» слова Моисеевой.

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#врач
#здоровье
#лечение
#заболевания
#рекомендации
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В России выявили отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией
06 декабря 2023, 11:07

Фото: istock / wildpixel

В России зафиксированы случаи заражения микоплазменной пневмонией. В первую очередь заболеванию подвержены дети и подростки. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о происхождении инфекции, чем она опасна, и как уберечься от вируса.

Вспышка вируса в Китае 2023

 
Наибольшее число заболевших выявлено в Китае. В основном среди инфицированных дети в возрасте от трех до семи лет. В связи с резким ростом заболевания, в Китае выстраиваются огромные очереди к педиатрам. Здравоохранение страны называет количество обратившихся рекордным и сообщает, что детские больницы уже перешли в круглосуточный режим работы.


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В настоящее время угрозы распространения пандемии нет, однако во Всемирной организации здравоохранения внимательно наблюдают за ситуацией.


В России выявили микоплазменную пневмонию


В России рост заболеваемости микоплазменной пневмонией уже зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. У каждого третьего ребенка с признаками ОРЗ обнаружена инфекция. Врачи обеспокоены процентом госпитализации обратившихся за медицинской помощью. В настоящее время коечный фонд в больницах увеличивается, чтобы обеспечить пребывание инфицированных.

Однако в Роспотребнадзоре заверили, что ситуация с распространением инфекции находится под контролем и повода для беспокойства нет.
 


Микоплазменная пневмония: что это


Микоплазменная пневмония – острое заболевание, возбудителями которого являются микоплазмы из рода Mycoplasma. Передается вирус воздушно-капельным путем. Преимущественно заболеванию подвержены дети, подростки и молодые люди до 35 лет. В более зрелом возрасте случаи инфицирования крайне редки. 


Симптомы микоплазменной пневмонии


Болезнь протекает также, как ОРВИ, что создает определенные трудности при постановке диагноза. У инфицированного поднимается высокая температура, появляются головные боли, озноб, утомляемость и затяжной кашель. Поскольку заражение микоплазменной пневмонией чаще происходит у детей и подростков, лучшая среда для распространения инфекции – детские сады, школы, студенческие группы.

Микоплазменная пневмония: как лечить


Свирепствующий вирус подразумевает специфическое лечение, так как его возбудители устойчивы к антибиотикам и некоторым другим лекарственным препаратам. Как правило, больного госпитализируют и проводят лечение в стационаре. Терапия предусматривает прием антибиотиков, постельный режим, постоянный контроль температуры, обильное теплое питье.

Чтобы исключить рецидивы, курс лечения не должен быть меньше двух недель.

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Микоплазменная пневмония: как предотвратить


Родителям стоит особое внимание уделить профилактике простудных заболеваний у детей, входящих в группу риска. Необходимо избегать переохлаждения, следить за рационом питания, включать в него больше полезных продуктов.

Также нужно регулярно мыть руки, больше двигаться, избегать большого скопления людей.  При первых признаках заболевания рекомендовано обратиться к врачу, чтобы не допустить осложнений.
 
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#здравоохранение
#дети
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#пневмония
#заболевания
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250 медработников начали работать в Подмосковье по программе «Земский доктор»
06 декабря 2023, 10:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье с начала года по программе «Земский доктор» трудоустроились почти 250 врачей и среднего медперсонала. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Программа «Земский доктор» предназначена для поддержки медработников, которые планируют устраиваться работать в медицинские учреждения сельской местности. 


«Для повышения качества и доступности медицинской помощи в отдаленных территориях необходимо привлекать медицинские кадры.  <…> В этом году по программе «Земский доктор» к нам трудоустроились 249 медицинских специалистов, из них 189 врачей», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что участники программы получают единовременную денежную выплату: врачи – до 1,5 млн рублей,  средний медицинский персонал - до 750 тысяс, в зависимости от удаленности территории.

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Инфекционист назвал симптомы микоплазмоза
Врач Малышев назвал симптомы микоплазмоза: температура и интоксикация
06 декабря 2023, 10:13

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК рассказал об основных симптомах микоплазмоза.
Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК рассказал об основных симптомах микоплазмоза. 

«Три кардинальных симптома: повышение температуры, то есть гипертермия, но может и с нормальной температурой протекать. Это респираторные симптомы — кашель, насморк, першение в горле и т.д. И интоксикация.», — заявил врач.
Малышев отметил, что это заболевание не приятное, но если его выявить на ранней стадии, все может пройти нормально. 

Профессор также добавил, что на сегодняшний день вакцины против микоплазмоза нет. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский добавил, что микоплазмоз уже известен человечеству и хорошо изучен.

температураВрач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК рассказал об основных симптомах микоплазмоза.


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#болезни
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В аптеках России начал заканчиваться препарат против артрита от Pfizer
06 декабря 2023, 08:32

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В аптеках столкнулись с дефицитом популярного препарата от Pfizer, назначаемого при ревматоидном артрите.
«Ведомости» пишут, что препарат «яквинус», по данным агрегатора «Мегааптека», отслеживающего ассортимент в крупных российских аптечных сетях, начал заканчиваться. Его уже нет в наличии в точках в Волгограде, Воронеже, Саратове, Сочи, а также Новосибирске, Краснодаре и многих других больших городах.

Купить популярный препарат от артрита в Москве пока можно в 13 аптеках, в Санкт-Петербурге — в 6. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, аптеки сейчас распродают остатки лекарства. 

В крупных федеральных клиниках подтверждают, что получить оригинальный препарат нет возможности уже минимум 4 месяца. В Pfizer заявляют, что поставки препарата осуществляются регулярно.

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#аптеки
#люди
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Названы способы усилить оргазм у женщин после 50 лет
Психотерапевт Хаузер назвала способы усиления оргазма у женщин после 50 лет
06 декабря 2023, 07:24

Фото: istock / Denisfilm

Психотерапевт Джулиана Хаузер заявила, что после 50 лет женщины способны по новому раскрыть сексуальность и узнать новые стороны своей женственности. О способах достижения максимального эротического удовольствия в зрелом возрасте эксперт рассказала изданию New York Post.

Хаузер считает, что после 50 лет чувствуют себя свободнее, потому что знаю, что им приносит удовольствие, а что нет. Зрелые женщины четко говорят о своих желаниях желания и не беспокоиться о беременности.

 «Это позволяет без ограничений исследовать свое тело», — заверила эксперт. 
Как считает психотерапевт, чтобы усилить оргазм в зрелом возрасте, нужно и дальше вести регулярную сексуальную жизнь. 

«Сексуальная активность укрепляет доверие к себе и своим решениям. Помогает понять, кем вы являетесь на самом деле, а также усилить доверие к партнеру», — заявила Хаузер. 
Помимо этого, она порекомендовала лучше понимать сексуальные желания. Она предложила составить 4 списка. В первом нужно записать все, что нравится в сексе, во второй — что не нравится. В третий список выпишите то, с чем хотите поэкспериментировать в постели, а в четвертый наоборот, эксперименты, которые вам бы не хотелось повторять. Специалистка считает, что эта метоидка позволит узнать себя лучше. 

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#женщины
#психотерапевт
#отношения
#секс
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Сексолог назвала диету, полезную для сексуального здоровья мужчин и женщин
Сексолог Рослер: Средиземноморская диета полезна для сексуального здоровья
06 декабря 2023, 03:53

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Сексопатолог и диетолог Янис Рослер заявила, что средиземноморская диета полезна для сексуального здоровья, так как усиливает возбуждение у женщин и предотвращает эректильную дисфункцию у мужчин. Об этом пишет Business Insider.
Специалист отметила, что средиземноморская диета, включающая в себя большое количество фруктов, овощей, злаков и нежирного мяса снижает уровень холестерина в крови и улучшает кровоснабжение внутренних систем, включая половые органы. Это обеспечивает высокое сексуальное возбуждение у женщин и усиление потенции у мужчин, добавила Рослер.

Кроме того, средиземноморская диета является полезной для уменьшения в организме различных воспалений.

«Исследование 2019 года показало, что противовоспалительная диета может усиливать возбуждение у женщин», — цитирует издание слова собеседницы.

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Врач Вознесенский перечислил симптомы микоплазменной инфекции

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#диета
#исследование
#секс
#мужчины
#женщины
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Врач Вознесенский перечислил симптомы микоплазменной инфекции
Врач Вознесенский: Микоплазменная инфекция может протекать по-разному
06 декабря 2023, 03:42

Фото: iStock/Manjurul

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что микоплазменная инфекция может протекать по-разному. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, у кого-то микоплазменная инфекция — это лёгкая болезнь верхних дыхательных путей, в то время как у других — пневмония с тяжелым течением, температурой, кашлем и тяжестью при дыхании.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.

«Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально», — цитирует агентство слова собеседника.

Вознесенский отметил, что симптомами этой инфекции являются повышенная температура, боль в горле, заложенный нос, кашель, тяжесть при дыхании и интоксикации.

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В Румынии объявили эпидемию кори

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#здравоохранение
#инфекция
#болезнь
#температура
#пневмония
#заболевания
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В Румынии объявили эпидемию кори
Минздрав Румынии объявил эпидемию кори
06 декабря 2023, 00:51

Фото: iStock/starpik

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори в стране. В настоящее время в 29 уездах зарегистрировано около двух тысяч заражений этим вирусом, пишет РИА Новости.
«Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество госпитализаций в педиатрические и инфекционные отделения инфицированных детей, министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию кори», — говорится на официальном сайте румынского министерства.

Отмечается, что детям от 9 до 11 месяцев обеспечат возможность вакцинации, ​так как в обычных случаях прививка от кори делается ​в 12 месяцев. 

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#прививка
#рост
#румыния
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