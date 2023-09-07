Названы самые опасные на планете вирусы

Заразные кожные заболевания не являются пережитком прошлого сегодня. Микроспория, чесотка, педикулёз из-за высокой плотности населения, социальных причин и самолечения только распространяются.

О заразных кожных заболеваниях и об их проявлениях рассказал заведующий кожно-венерологическим диспансером Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Константин Головченко, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Самое распространённое заболевание — это микроспория или по-простому стригущий лишай, которым можно заразиться от бродячих и даже домашних животных — кошек, собак, хомяков, а также при контакте с больным человеком и его предметами обихода.