Названы самые опасные на планете вирусы

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«На первое место я поставил бы ВИЧ. Он поражает клетки иммунной системы. Сейчас есть только два случая излечения от этого вируса, достигнутые очень дорогим способом. А разработать вакцину против него пока так и не удалось, несмотря на десятки попыток это сделать. Потому что он ускользает от иммунного ответа», – пояснил в беседе с Газета.ру Нетесов.
От вируса лихорадки Денге никакой вакцины, по словам эксперта, также пока не разработано, однако испытываемые кандидатные препараты дают неплохой защитный эффект.
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