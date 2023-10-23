Названы самые опасные осложнения от таблеток для эрекции

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Несколько сотен мужчин в Великобритании обратились к врачам из-за осложнений после приема препаратов для эрекции. О последствиях приема «Виагры» рассказала британская газета The Sun, ссылаясь на информацию, полученную от Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.
По данным Агентства, с 2018 года зарегистрированы 678 случаев побочных эффектов от таблеток для эрекции. Из них 15 мужчин погибли, один лишился полового органа, у одного изменилась форма пениса из-за болезни Пейрони. Также 14 мужчин обратились за помощью к специалистам с жалобами на боль, изгиб или отеком полового члена. Трое пожаловалась на приапизм (состояние, когда эрекция может сохраняться на протяжении нескольких часов.)
Уточняется, что не все эти проблемы могут быть связаны с эректильными препаратам. Но все случаи обращения к медикам, связаны с приемом «Виагры», фиксируются и отслеживаются.
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