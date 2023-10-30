Названы способы разнообразить интимную жизнь с помощью секс-игрушек

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«Перед применением игрушек обсудите с партнером свои ожидания. Сравните ожидания и стройте сексуальный сценарий вокруг них, чтобы избежать чувства разочарования. Поддержите партнера, если он чувствует смущение. И не забывайте про технику безопасности!», — цитирует издание слова собеседницы.
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