Названы способы усилить оргазм у женщин после 50 лет

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Психотерапевт Джулиана Хаузер заявила, что после 50 лет женщины способны по новому раскрыть сексуальность и узнать новые стороны своей женственности. О способах достижения максимального эротического удовольствия в зрелом возрасте эксперт рассказала изданию New York Post.
Хаузер считает, что после 50 лет чувствуют себя свободнее, потому что знаю, что им приносит удовольствие, а что нет. Зрелые женщины четко говорят о своих желаниях желания и не беспокоиться о беременности.
«Это позволяет без ограничений исследовать свое тело», — заверила эксперт.
«Сексуальная активность укрепляет доверие к себе и своим решениям. Помогает понять, кем вы являетесь на самом деле, а также усилить доверие к партнеру», — заявила Хаузер.Помимо этого, она порекомендовала лучше понимать сексуальные желания. Она предложила составить 4 списка. В первом нужно записать все, что нравится в сексе, во второй — что не нравится. В третий список выпишите то, с чем хотите поэкспериментировать в постели, а в четвертый наоборот, эксперименты, которые вам бы не хотелось повторять. Специалистка считает, что эта метоидка позволит узнать себя лучше.
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