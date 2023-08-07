Названы страшные последствия частого употребления обезболивающих

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Врач Максим Маскин предостерёг россиян от длительного и бесконтрольного приёма обезболивающих, поскольку это может привести к нарушению работы различных систем организма, а также повысить риск развития инфаркта и инсульта.
«Превышение длительности приёма, указанной в инструкции, сопровождается риском нежелательных явлений — нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы. Частое использование этой группы лекарств повреждает слизистую оболочку желудка, провоцируя хроническое воспаление и увеличивая риск развития язвенной болезни и желудочно-кишечных кровотечений», — добавил в беседе с Газета.ру Маскин.
Кроме того, бесконтрольны приём обезболивающих средств, по словам врача, может грозить нарушением функции печени и почек.
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Мелисса Тимофеева