Названы ингредиенты, которые должны входить в состав натурального кваса

Фото: istockphoto.com / Maksim Tikhonov
Диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать натуральный квас
Квас должен быть натурального брожения, без искусственных красителей и ароматизаторов, об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
Она отметила, что в состав напитка должно входить квасное сусло, при этом в нём должно находиться минимальное количество сахара.
Диетолог рекомендовала отказаться от кваса, в состав которого входят консерванты и красители. При этом она предупредила, что не стоит злоупотреблять напитком, здоровому человеку рекомендуется употреблять не более трёх чашек кваса в день.
Ранее диетолог Вадим Крылов сравнил вред колы и кваса. Он отметил, что, несмотря на большое содержание сахара в квасе, он всё равно полезнее колы, так как в квасе содержатся витамины группы В. Однако в нём большое количество сахара, поэтому его чрезмерное потребление может сказаться на весе человека.
Она отметила, что в состав напитка должно входить квасное сусло, при этом в нём должно находиться минимальное количество сахара.
Ранее диетолог Вадим Крылов сравнил вред колы и кваса. Он отметил, что, несмотря на большое содержание сахара в квасе, он всё равно полезнее колы, так как в квасе содержатся витамины группы В. Однако в нём большое количество сахара, поэтому его чрезмерное потребление может сказаться на весе человека.
Яна Таёжная