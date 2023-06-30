Названы наиболее эффективные методы бросить курить

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Бросить курить помогут терапевтические методы
Психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов заявил, что бросить курить можно с помощью терапевтических методик при условии, что человек сам для себя принял твёрдое решение покончить с пагубной привычкой.
Могут помочь при отказе от курения и методы восточной медицины. А вот никотиновые пластыри и жвачки, по словам специалиста, могут снять тягу к сигаретам, однако никотиновую зависимость с ними победить не удастся.
Кроме того, Александр Поликарпов давал рекомендации, как восстановиться после злоупотребления алкогольными напитками.
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«Когда человек принимает для себя это решение, надо подбирать методы отказа под него индивидуально. Сегодня наиболее эффективными способами считаются психотерапевтические методы. Психотерапевт помогает усилить выдержку, разобрать и проработать личные причины отказа от курения», — отметил в беседе с Газета.ру Поликарпов.
Кроме того, Александр Поликарпов давал рекомендации, как восстановиться после злоупотребления алкогольными напитками.
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Мелисса Тимофеева