Названы неочевидные симптомы густой крови

Фото: фотобанк Московской области
Хирург Балдин рассказал, при каких симптомах следует немедленно обратиться к врачу
Сердечно-сосудистый хирург, завотделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА РФ Виктор Балдин заявил, что опасными симптомами густой крови, при которых стоит незамедлительно обратиться к специалисту, являются посинение участка кожи, обмороки, онемение одной стороны лица.
Кроме того, насторожиться стоит и при проблемах с координацией и речью, а также сильных головных болях.
А вот к наиболее распространённым симптомам недуга врач отнёс онемение и покалывание в конечностях.
Как передаёт портал «Народные Новости», густая кровь и нарушенное кровообращение опасно тромбозами, инфарктами и ишемиями.
Ранее хирург Александр Умнов заявил, что увлечение таким «благородным» напитком, как вино, может многократно повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокого артериального давления, болезней печени.
Кроме того, насторожиться стоит и при проблемах с координацией и речью, а также сильных головных болях.
Как передаёт портал «Народные Новости», густая кровь и нарушенное кровообращение опасно тромбозами, инфарктами и ишемиями.
Ранее хирург Александр Умнов заявил, что увлечение таким «благородным» напитком, как вино, может многократно повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокого артериального давления, болезней печени.
Мелисса Тимофеева