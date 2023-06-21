Названы опасные заболевания, которыми можно заразиться при купании в водоёмах

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Врач Демьяновская предупредила об опасных инфекциях
Кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что при купании в водоёмах, особенно загрязнённых, есть риск подхватить страшные заболевания, среди которых дизентерия, брюшной тиф, холера, кишечный иерсиниоз, эшерихиоз, псевдотуберкулез.
При этом, эксперт подчеркнула, что на вид очищенную и загрязнённую инфекциями воду различить невозможно.
Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что обнаруженный холеровидный вибрион пресных водоёмах Николаевской области в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС, обитал в прибрежных водах Азовского моря много лет, но воду оттуда использовать не следует из-за риска заражения.
При этом, эксперт подчеркнула, что на вид очищенную и загрязнённую инфекциями воду различить невозможно.
«В грязной воде нередко обитают аденовирусы и ротавирусы, которые становятся причиной сильнейшей диареи. Встречаются вирусы гепатита А и Е, которые приводят к воспалению печени и долгосрочному снижению иммунитета. Вирус Коксаки опасен не только расстройством пищеварения, но и может стать причиной менингита или энцефалита, вызвать воспаление конъюнктивы и проблемы со зрением», – пояснила в беседе с Газета.ру Демьяновская.
Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что обнаруженный холеровидный вибрион пресных водоёмах Николаевской области в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС, обитал в прибрежных водах Азовского моря много лет, но воду оттуда использовать не следует из-за риска заражения.
Мелисса Тимофеева