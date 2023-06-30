Названы основные способы защиты от сибирской язвы

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Вирусолог Альтштейн рассказал, как можно защититься от заражения
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что для защиты от заражения сибирской язвой при контакте с больным животным человек должен соблюдать все меры предосторожности, включая маски и перчатки.
Он отметил, что риск заражения населения сибирской язвой повышается из-за наличия скотомогильников, однако от человека к человеку вирус практически не передаётся.
До этого житель Барун-Хемчикского района Тувы, который принимал участие в забое скота, доставлен в медучреждение. По предварительным данным, у него зафиксирована сибирская язва. Так, на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая производился убой лошади с целью сдачи ее мяса. Накануне, 29 июня, один из участников процесса обратился за помощью к врачам и пожаловался на плохое самочувствие.
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«С больным животным человек должен контактировать в перчатках, маске и специальном костюме. Особенно если в этом регионе уже возникли случаи сибирской язвы. В основном нужно следить за контактами с больными животными», — сказал в беседе с RT Альтштейн.
До этого житель Барун-Хемчикского района Тувы, который принимал участие в забое скота, доставлен в медучреждение. По предварительным данным, у него зафиксирована сибирская язва. Так, на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая производился убой лошади с целью сдачи ее мяса. Накануне, 29 июня, один из участников процесса обратился за помощью к врачам и пожаловался на плохое самочувствие.
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Мелисса Тимофеева