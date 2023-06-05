Названы проявления скрытого COVID-19

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Иммунолог Крючков перечислил основные симптомы
Иммунолог Николай Крючков заявил, что в настоящее время коронавирус проявляется как ОРВИ и имеет те же симптомы, однако COVID-19 отличают от простудной инфекции именно симптомы в верхних дыхательных путях.
Он также подчеркнул, что коронавирус по-прежнему существует, и предупредил граждан о соблюдении осторожности и бдительности.
Ранее Николай Крючков заявлял, что несмотря на официальное окончание пандемии COVID-19, заболевание продолжает оставаться распространённым и ещё не стало сезонным, поэтому волны коронавируса в будущем всё ещё возможны. Он отмечал, что кране важно не ослаблять контроль за ситуацией, связанной с коронавирусом, для недопущения роста заболеваемости в стране.
«С большей вероятностью то, что сейчас проявляется как ОРВИ, может быть именно COVID-19. Скрытой заболеваемости коронавирусом очень много. Я бы сказал, это номер один из ОРВИшных проявлений. При нём наблюдается не просто инфекционный синдром и температура, но и симптомы в верхних дыхательных путях», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Крючков.
Ранее Николай Крючков заявлял, что несмотря на официальное окончание пандемии COVID-19, заболевание продолжает оставаться распространённым и ещё не стало сезонным, поэтому волны коронавируса в будущем всё ещё возможны. Он отмечал, что кране важно не ослаблять контроль за ситуацией, связанной с коронавирусом, для недопущения роста заболеваемости в стране.
Мелисса Тимофеева