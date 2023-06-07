Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро

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Врач Демьяновская перечислила основные аллергены
Кандидат медицинских наук, врач Екатерина Демьяновская заявила, что аллергия на пыльцу с июня, а иногда и до конца лета, может проявляться в период цветения злаковых растений и луговых трав, таких, как пшеница, рожь, пырей, овсяница, а также деревьев — ольхи, ивы, тополя, дуба, ясеня и т.д.
Она добавила, что защититься от аллергии на пыльцу можно, оставаясь дома с закрытыми окнами, регулярно проводя влажную уборку, на улицы защищая глаза с помощью солнцезащитных очков.
Иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина также рекомендовала реже бывать на улицы во время цветения тополиного пуха.
Ранее заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы №52 Елена Бобрикова заявила, что людям, страдающим поллинозом следует защищать глаза и нос от тополиного пуха.
«Полностью избавиться от симптомов поллиноза можно, только если совсем не контактировать с аллергеном. Для этого многие уезжают на время цветения в другие регионы, где нет растений, которые вызывают у них аллергическую реакцию», — отметила в беседе с RT Демьяновская.
Иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина также рекомендовала реже бывать на улицы во время цветения тополиного пуха.
«Если есть необходимость выйти, перед этим можно обработать нос барьерным спреем, содержащим микроцеллюлозу или эктоин. После улицы стоит промыть нос солевым раствором и прополоскать им горло. В течение дня надо чаще умываться, а вечером обязательно принимать душ», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Шабалина.
Ранее заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы №52 Елена Бобрикова заявила, что людям, страдающим поллинозом следует защищать глаза и нос от тополиного пуха.
Мелисса Тимофеева