Названы самые частые онкозаболевания среди молодых россиян

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Лидерами стали заболевания лимфатической и кроветворной ткани
Онколог Максим Астраханцев заявил, что наиболее часто диагностируемыми онкозаболевания среди россиян от 25 до 34 лет являются заболевания лимфатической и кроветворной ткани.
При этом, по словам эксперта, более половины всех заболеваний рака приходиться на население старше 65 лет.
До этого, врач-терапевт Татьяна Романенко объясняла, что при злокачественных образованиях запрещено принимать солнечные ванны.
Ранее ученые из Университета Ньюкасла подтвердили: поддержание здоровой массы тела и ограничение потребления красного и переработанного мяса снижают риск развития рака.
«С возрастом доля в общем уровне заболеваемости снижается по следующим локализациям: лимфатическая и кроветворная ткань — с 27 до 4%, щитовидная железа — с 15 до 1%, головной мозг и другие отделы центральной нервной системы — с 8 до 1%», — добавил в беседе с RT Астраханцев.
До этого, врач-терапевт Татьяна Романенко объясняла, что при злокачественных образованиях запрещено принимать солнечные ванны.
«При любых раковых, онкологических поражениях органов и систем загорать нельзя», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Романенко.
Ранее ученые из Университета Ньюкасла подтвердили: поддержание здоровой массы тела и ограничение потребления красного и переработанного мяса снижают риск развития рака.
Мелисса Тимофеева