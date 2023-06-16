Названы способы избежать инфаркта в жару

«Гулять нужно не через силу. Однако намного важнее всегда брать с собой воду, которую важно пить маленькими глотками. Кроме того, при себе необходимо иметь телефон, чтобы в любой момент позвонить в скорую. Также важно носить легкий головной убор, например, панаму», — отметил в беседе с порталом «Народные Новости» Кондрахин.





«В жару у человека и так увеличивается риск обезвоживания, алкоголь может это обезвоживание усугубить. <…> Если человек обезвожен, то и токсический эффект алкоголя нарастает. Гораздо больше шансов получить тепловой удар и все связанные с обезвоживанием проблемы. Если кровь сгустится, шанс тромбообразования гораздо выше и может быть инфаркт, инсульт», — объяснил в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Алексей Хухрев.

Кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин заявил, что для предотвращения инфаркта в жару во время прогулок необходимо брать с собой воду, носить головной убор и не гулять «через силу».Он добавил, что при инфаркте человек испытывает очень сильную боль, может потерять сознание, испытывать одышку или головокружение. Поэтому в случае, если человеку уже стало плохо, его необходимо транспортировать в прохладное место и немедленно вызвать скорую.Кроме того, инфаркт, а также инсульт может вызвать употребление алкогольных напитков во время жары.Ранее врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИМ при МГУрассказал, как пожилым людям легко переносить жару без вреда для здоровья.