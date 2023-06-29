Названы виды боли, которые нельзя терпеть

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«Хроническую боль выделили как отдельный недуг. То есть это уже не симптом, а заболевание. При подобных проявлениях в срочном порядке следует обратиться к алгологу, чтобы он назначил своевременное лечение. Нельзя терпеть хроническую боль, где бы она ни локализовалась», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Исагулян.
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