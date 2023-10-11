Не сиди на холодном, отморозишь придатки: Гинеколог развеяла главный женский миф

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История о том, нельзя сидеть на холодном из-за риска отморозить придатки, является мифом. Об этом «Радио 1» рассказала врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.
По словам специалиста, воспалительные процессы женской половой сферы возникают из-за инфекции в организме.
При этом врач рекомендовала всё же одеваться по сезону, поскольку переохлаждение может спровоцировать развитие других заболеваний.
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«В подавляющем большинстве случаев – это инфекции, передаваемые половым путём, также внутрь может попасть инфекция при нарушении гигиены. Конечно, переохлаждение может быть фактором, который спровоцирует воспалительный процесс, но в небольшом проценте случаев», — сказала Любовь Ерофеева.
«При переохлаждении низа живота может возникнуть цистит, но он тоже должен иметь инфекционное начало. То есть в организме должны жить микробы, чтобы проявилось заболевание. Также цистит может возникнуть из-за дефектов иммунитета или при некоторых позах при сексуальных контактах», — добавила врач.Читайте также:
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Екатерина Шмакова