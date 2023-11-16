«Не так уж и полезно»: Ученые выяснили, как молоко влияет на сердце

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Научный эксперимент обнаружил связь между пищевой аллергией и возможным развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, антитела против молока негативно влияют на сердце, даже опаснее курения.
«Возможный механизм — активация «аллергического» воспалительного каскада, Антитела IgE к пище стимулируют специфические тучные клетки к высвобождению химических веществ — цитокинов. Их избыток повреждает внутренние стенки кровеносных сосудов, и атеросклеротические бляшки образуются быстрее — это основная причина сердечных приступов и инсультов», — объяснила терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова.
Ранее кардиолог Юрий Конев рассказал, какие продукты опасны для здоровья сердца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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