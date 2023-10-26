Нефролог Ахуньянова предупредила об опасности интервального голодания

Фото: istockphoto/Yummy pic
«Когда человек ест дважды в день, из-за больших промежутков в приеме пищи желчный пузырь не работает корректно и не происходит его полноценного сокращения», — говорит врач.
Пища полностью эвакуируется из желудка спустя 2-3 часа и отправляется в двенадцатиперстную кишку. Происходит выработка желчи. А организм готов к поступлению новой порции еды.
«4 часа — комфортный промежуток между приемами пищи. Нормой детского питания также считается три-четыре часа»,-сообщила Регина Ахуньянова.Читайте также:
Блогерша Амма рассказала о серьёзных последствиях жиросжигающих инъекций
В Уэльсе женщина думала, что отравилась, и лишилась ноги и пальцев на руках
В Подмосковье врачи прооперировали ребенка с редким пороком ЖКТ