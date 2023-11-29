Нефролог Ватазин: у каждого четвёртого россиянина повреждены почки после коронавируса

Каждый четвёртый россиянин, перенёсший коронавирус, столкнулся с повреждением почек. Об этом во время VII Съезда терапевтов Московской области с международным участием рассказал президент национальной Ассоциации нефрологов, главный нефролог Московской области Андрей Ватазин.
«Примерно 25 процентов больных, которые страдали ковидом, страдали повреждением почек. Острое повреждение почек в зависимости от стадии, может быть опасным. Примерно половина всех больных находятся на первой стадии, которая не очень выражена. А вот вторая и третья стадии более опасны, и если они выявлены ещё и при коронавирусе, – это фактор риска смерти», – отметил специалист.Ватазин подчеркнул, что замедлить прогрессирование болезни можно благодаря качественной работе терапевтов. Именно они должны обращать внимание на жалобы пациента и направлять к врачам узкой специализации.
Напомним, на базе МОНИКИ проходит VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». 29 и 30 ноября терапевты, кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи могут послушать лекции коллег и узнать, как выявить то или иное заболевание на ранней стадии, какие новые тенденции намечаются в области медицины.
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Екатерина Шмакова