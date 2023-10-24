Нейропсихолог объяснила, почему люди глупеют осенью

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«Летом мы получаем витамин D, естественным путём, а осенью этого не происходит, организм должен начать вырабатывать его самостоятельно. И пока он снова раскачается должно пройти какое-то время. Это время врачи называют осенней депрессией. Поэтому в эти периоды человеку очень сложно сконцентрироваться, в эти периоды мы сталкиваемся с тем, что и внимание падает, память страдает, человек быстрее устаёт», — отметила нейропсихолог.
Однако летом, несмотря на большое количество витаминов в организме, человек также может чувствовать утомляемость и снижение концентрации.
«Если нас какая-то деловая встреча запланирована на день, когда обещают 33 градуса, то лучше её провести либо до 11 утра, либо после 16 часов вечера, когда влияние жары не такое сильное. Ведь чем больше температура, тем мы менее работоспособны», — добавила Ирина Хвингия.Читайте также:
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