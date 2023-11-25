Немецкие ученые предложили на завтрак вместо яиц употреблять другой продукт

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Учёные из Германии обнаружили полезную альтернативу яйцам на завтрак, которая не повышает в крови уровень холестерина и предотвращает диабет.
Немецкие ученые опубликовали результаты исследования в Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD) – это академическая некоммерческая ассоциация по изучению диабета. Исследователи выяснили, что альтернативой яйцам, которые люди привыкли есть на завтрак, могут стать орехи.
Добровольцев разделили на 2 группы, в первой группе испытуемые ели цельнозерновые продукты вместо мяса, а вместо яиц употребляли орехи. Животное сливочное масло заменили на оливковое. Вторая группа добровольцев придерживалась обычного рациона питания.
Ученые пришли к выводу, что замена мяса на цельнозерновые продукты может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Похожий эффект несёт отказ от сливочного масла. А переход с яиц по утрам на орехи сокращает риск развития болезней сердца и диабета 2-го типа.
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Добровольцев разделили на 2 группы, в первой группе испытуемые ели цельнозерновые продукты вместо мяса, а вместо яиц употребляли орехи. Животное сливочное масло заменили на оливковое. Вторая группа добровольцев придерживалась обычного рациона питания.
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Мария Фирсова