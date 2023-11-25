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Немецкие ученые предложили на завтрак вместо яиц употреблять другой продукт

EASD: орехи на завтрак полезнее яиц
25 ноября 2023, 11:41
Фото: istockphoto/Arx0nt

Фото: istockphoto/Arx0nt

Учёные из Германии обнаружили полезную альтернативу яйцам на завтрак, которая не повышает в крови уровень холестерина и предотвращает диабет.
Немецкие ученые опубликовали результаты исследования в Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD) – это академическая некоммерческая ассоциация по изучению диабета. Исследователи выяснили, что альтернативой яйцам, которые люди привыкли есть на завтрак, могут стать орехи.

Добровольцев разделили на 2 группы, в первой группе испытуемые ели цельнозерновые продукты вместо мяса, а вместо яиц употребляли орехи. Животное сливочное масло заменили на оливковое. Вторая группа добровольцев придерживалась обычного рациона питания.


Ученые пришли к выводу, что замена мяса на цельнозерновые продукты может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Похожий эффект несёт отказ от сливочного масла. А переход с яиц по утрам на орехи сокращает риск развития болезней сердца и диабета 2-го типа.

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Терапевт Тимощенко: здоровый сон и отказ от алкоголя победят магнитную бурю

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#еда
#продукты
#здоровье
#люди
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Терапевт Тимощенко: здоровый сон и отказ от алкоголя победят магнитную бурю
25 ноября 2023, 07:17

Фото: iStock/magann

Здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.
«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7-9 часов — позволит легче перенести перепады давления», — рассказала терапевт.

Специалист рекомендовала, во-первых, отложить во время магнитных бурь физические и умственные нагрузки, больше времени проводить на свежем воздухе, а также не пить в этот период алкоголя и отдавать в своём рационе предпочтение лёгким блюдам в небольших количествах.

Кроме того, по её словам, для тренировки сосудов можно нужно использовать контрастный душ— однако, если ранее человек не пробовал его, то делать это постепенно.

Тимощенко отметила, что чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники.  И тем и другим она посоветовала отказаться от соли и лишней жидкости, а гипертоникам также скорректировать антигипертензивную терапию после консультации со своим лечащим врачом.

Магнитное поле земли – это основа человеческой жизни. Оно защищает нас от радиации, которая исходит от Солнца, и одновременно влияет на человеческое здоровье. Если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы которые происходят в нашей нервной системе, связаны с электричеством.

Ранее ещё один врач-терапевт, Людмила Лапа, пояснила, что сосуды могут подвергаться воздействию магнитных бурь, вызывая их неконтролируемое сужение и расширение. Врач призвала следить за своим здоровьем, уделять больше внимания отдыху, избегать лишних нагрузок, поддерживать здоровое питание, проводить время на свежем воздухе и способствовать разжижению крови.

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#магнитные бури
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#здоровье
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Врач-гастроэнтеролог Ситникова: Красное мясо ускоряет процесс старения организма
25 ноября 2023, 03:38

Фото: iStock/HandmadePictures

Бесконтрольное употребление некоторых продуктов повреждает клетки организма и может ускорить процесс старения человека. Как рассказала в беседе с газетой «Известия» врач-гастроэнтеролог Екатерина Ситникова, одним из таких продуктов является красное мясо (говядина, телятина, свинина, баранина, козлятина, конина).
С избыточным включением красного мяса в рацион связан повышенный риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, поскольку красное мясо содержит насыщенные жирные кислоты, холестерин и соли, которые повреждают клетки. А канцерогенные вещества, выделяемые при его приготовлении, повреждают ДНК и способствуют старению клеток.

По этой причине, объяснила доктор Ситникова, вместо мяса млекопитающих рекомендуется выбирать более здоровые источники протеинов — мясо кролика и птицы, рыбу, орехи и бобовые.

Также она отметила, что ещё одним продуктом, который надо употреблять с осторожностью, являются газированные напитки. Содержащая сахар «газировка» может влиять на здоровье сердечно-сосудистой и эндокринной систем организма. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сахар (в том числе добавленный) должен составлять не более 10% от общей энергетической ценности рациона.

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#врачи
#здоровье
#онкология
#газировка
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Врач Королева заявила об опасности еды из насекомых
24 ноября 2023, 18:07

Фото: istockphoto.com/Mamik Slamet Asrori

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что еда из насекомых может быть опасна, поскольку может вызвать опасные заболевания, такие, как онкология.
«Источники нового белка из состава насекомых — дополнительная и непосильная нагрузка на кишечник, где клетки не защищены плотной микробиотической плёнкой и нет пищеварительных возможностей, соответственно, нет и ресурсов адаптации к новым белковым молекулам. В итоге поток чужеродных антигенов может вызвать взрыв иммунологической толерантности за счёт чрезмерной нагрузки на иммунную систему. И может произойти резкий всплеск аутоиммунных заболеваний, онкологии и т.д.» — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Она добавила, что никаких исследований, подтверждающий безопасность перехода на такое питание, на сегодняшний день нет.

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#питание
#россияне
#здоровье
#насекомые
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Диетолог Писарева заявила о пользе цикория для пожилых
24 ноября 2023, 17:20

Фото: istockphoto.com/MurzikNata

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что цикорий является наиболее известной и полезной альтернативой кофе, особенно для пожилых людей.
«В цикории отсутствуют кофеин и танин, из-за чего он не возбуждает нервную систему, а наоборот, способствует успокоению. Также он полезен для микрофлоры кишечника из-за пребиотиков в составе», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.

Кроме того, цикорий способен укреплять иммунитет, благодаря ему организм становится более защищённым от вирусов и болезней.

При этом, по её словам, наиболее полезным считается сублимированный цикорий, поскольку в нём сохранено больше витаминов и полезных микроэлементов.

В то же время от употребления напитка диетолог предостерегла людей, страдающих аллергией.

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#диетолог
#иммунитет
#напитки
#питание
#здоровье
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Строительство поликлиники в Серпухове завершат до конца года
24 ноября 2023, 16:04

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Строительство поликлиники в микрорайоне Ивановские Дворики в Серпухове завершится в этом году. Работы идут по графику, сообщил глава городского округа Сергей Никитенко.
«Основной объём работ выполнен, подрядчик завершает последние штрихи. На объекте задействованы 17 единиц техники, рабочие трудятся в две смены – 350 человек в дневную и более 30 – в ночную. В здании запустили систему отопления, завершают фасадные работы», – написал Никитено в своём телеграм-канале.
Подрядчики заканчивают отделку внутренних помещений и уже приступили к благоустройству территории. Там появятся игровая площадка, парковки для автомобилей и велосипедов. 
«Руководитель подрядной организации заверил, что строительно-монтажные работы будут завершены в этом году, согласно установленным срокам. Поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам. Учреждение здравоохранения оснастим магнитно-резонансным и компьютерным томографом, ультразвуковым и рентгеновским оборудованием», – отметил Никитенко. 
Он отметил, что один из главных запросов серпуховичей – доступность системы здравоохранения, и поликлиника предоставит все необходимые условия для качественной медицинской помощи.

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#серпухов
#поликлиника
#строительство
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Врач Антонов: Кариес и перелом челюсти могут стать причинами удаления зуба
24 ноября 2023, 15:56

Фото: istockphoto.com/SbytovaMN

Врач-стоматолог Илья Антонов заявил, что специалист может принять решение об экстренном удалении зуба по причине глубокого кариеса, которые вызывает инфицирование и загноение зуба.
«Изначально причина инфицирования — это глубокий кариес, который инфицировал пульпу зуба. Через заражённую пульпу корневых каналов инфекция выходит в костную ткань, далее начинается образование гноя. Через некоторое время гной растворяет костную ткань вокруг зуба и образуется свищевой ход в полость рта, по которому гной вытекает в ротовую полость», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Антонов.

Также удалить зуб, по его словам, могут в следствие перелома челюсти или трещины в коронковой и корневой части зуба.

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#инфекция
#зубы
#стоматолог
#здоровье
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Ученые нашли в секс-игрушках вещества, вызывающие гормональные сбои и диабет
Risk Analysis: В секс-игрушках нашли вызывающие гормональные сбои вещества
24 ноября 2023, 15:26

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Ученые из США обнаружили в секс-игрушках опасное превышение химических веществ, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Результаты исследований публикует журнал Risk Analysis.

Специалисты проверили состав четырех типов игрушек для секса  — наружных вибраторов, двойных вибраторов, анальных игрушек и бусин. Во всех образцах нашли превышение допустимых норм содержания фталатов и других компонентов микропластика. Больше всех вредных веществ оказалось в анальных игрушках, затем идут бусины и вибраторы для двойного проникновения. Меньше всего количество канцерогенов нашли во внешних вибраторах.

Ведущий автор исследования Джоана Сайп предупредила, если в кровоток попадают частицы микропластика, это может вызывать гормональный сбой, спровоцировать развитие диабета и других болезней.

«Хотя влияние фталатов на здоровье полностью не изучено, известно, что некоторые из них провоцируют репродуктивные, онтогенетические и канцерогенные эффекты, нацеленные на работу печени, семенников, матки, яичников и щитовидной железы», — подытожила Сайп.
Ранее диетолог Елена Тихомирова заявила, что тыквенные семечки являются хорошим афродизиаком для мужчин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ученые
#сша
#секс
#здоровье
#специалисты
#журнал
#развитие
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В подмосковных медучреждениях заменили более 60 старых рентген-аппаратов
24 ноября 2023, 15:01

Фото: Минздрав МО

С начала действия программы замены аналоговой тяжёлой медицинской техники на цифровую в Подмосковье обновили уже 61 рентгеновский аппарат. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Трёхлетняя программа реализуется в регионе с прошлого года. Замене подлежат устаревшие рентгеновские аппараты, флюорографы и маммографы. 
«Для качественной диагностики важно оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием. «Цифра» имеет ряд преимуществ. Это и скорость исследования, и низкая лучевая нагрузка. Кроме того, результат диагностики загружается в электронную карту пациента», – сказала Стригункова.
Так, обновлённый рентген-кабинет открылся в Электростальской больнице. Новый аппарат установлен в терапевтическом корпусе №3. Это уже второй подобный аппарат, установленный вместо старого оборудования в больнице за последние два месяца.
«Цифровая технология нового аппарата позволяет получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера прямо в процессе исследования. Оборудование даёт возможность создавать базы данных снимков и дополнительной информации, что позволяет проводить телемедицинские консультации», – рассказала главврач Электростальской больницы Елена Тихонова.
 Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Здравоохранение», по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва
 
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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Глава Красногорска Волков проверил ход строительства детской больницы
24 ноября 2023, 14:53

Фото: istockphoto / sudok1

Глава Красногорска Дмитрий Волков посетил строящуюся детскую областную больницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Детская областная больница в Красногорске станет флагманом учреждений здравоохранения в Подмосковье.

«Провел мониторинг текущих работ и вместе с представителем застройщика «сверили часы» в части исполнения графика, который позволит завершить строительство уже в 2024 году. <…>  Ведутся внутренние отделочные работы, устройство фасада, инженерных систем, лифтового оборудования, вентиляции, благоустройство территории», - отметил Дмитрий Волков.

Кроме этого, к больнице планируют построить дорогу, которая оптимизирует движение и облегчить маршрут до медучреждения.

Стоит отметить, что строительством занимаются порядка 1200 человек. На данный момент здание больницы готово на 75 процентов.

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