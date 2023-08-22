«Необратимые изменения»: почему нет лекарства от болезни Альцгеймера

Врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова заявила, что первоклассникам и старшеклассникам в возрасте 7, 15–17 лет необходимо сдавать перед 1 сентября общий анализ крови и общий анализ мочи. Об этом пишет «Газета.Ru».