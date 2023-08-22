«Необратимые изменения»: почему нет лекарства от болезни Альцгеймера

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Врач-психотерапевт Алексей Вилков рассказал о том, почему нет лекарства от болезни Альцгеймера. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Вилков отметил, что Альцгеймер относится к хронической и прогрессирующей форме заболевания, не поддающееся полному излечению.
Психотерапевт подчеркнул, что ученые до сих пор трудятся над созданием лекарства для лечения этой болезни, однако на данный момент серьезного результата нет. По информации «Вечерней Москвы», ученые из США опробовали новый способ лечения ранней стадии болезни Альцгеймера, который подразумевает индивидуальный план терапии, улучшающий когнитивные функции пациентов.
Психотерапевт Вилков добавил, что продолжительность жизни людей с Альцгеймером индивидуальна и зависит от приема препаратов, а также ухода родственников за больным.
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«Для таких больных используется только поддерживающая терапия препаратами, которые притормаживают необратимые изменения в мозге. Они замедляют течение заболевания, чтобы признаки слабоумия проявлялись реже», — цитирует специалиста «Вечерняя Москва».
Психотерапевт Вилков добавил, что продолжительность жизни людей с Альцгеймером индивидуальна и зависит от приема препаратов, а также ухода родственников за больным.
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Екатерина Коршунова