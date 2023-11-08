«Несовместимо с жизнью»: Врач-диетолог Павлюк о том, почему детям нельзя быть сыроедами

18 октября детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец направила в Государственную думу инициативу о законодательном запрете вегетарианства и сыроедения для детей, а вчера ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, из которых становится ясно, что этот проект поддерживает подавляющее большинство россиян.