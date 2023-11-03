Neuron: Бессонница способна смягчить депрессию

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Учёные выяснили, что бессонная ночь может смягчить симптомы депрессии. Однако активно применять такой способ не стоит из-за краткосрочного эффекта, пишет Neuron.
Специалисты пояснили, что острые нарушения сна связаны с прямым изменением психики. Так, бессонница способна оказывать негативное влияние на поведение человека, что уже достаточно давно выяснили медики.
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