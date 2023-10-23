Невролог Берёзкина назвала боли в спине, при которых надо обращаться к врачу

418 жителей Подмосковья с начала 2023 года получили звание «Почётный донор России». Об этом рассказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп. Она отметила, что в регионе развито донорское движение, и это позволяет ежегодно увеличивать количество заготавливаемой крови.

«Если в 2018 году в учреждениях Службы крови Московской области было выполнено 95 тыс донаций, то в 2022-м уже 116 тыс. Большинство доноров в регионе сдают кровь безвозмездно. Многие из тех, кто выполнил донацию, возвращаются к нам снова. Всего в Подмосковье проживают почти 40 тыс Почётных доноров», – рассказала Аппалуп.

Этого звания удостаиваются сдавшие цельную кровь более 40 раз или плазму крови – более 60 раз. Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в ДТП, пациентам с ожогами, онкологией, другими травмами и заболеваниями.





