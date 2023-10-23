Невролог Берёзкина назвала боли в спине, при которых надо обращаться к врачу

Фото: istockphoto.com/Lifemoment
«В зависимости от причины возникновения боль в спине может быть ноющей, колющей, простреливающей. Важно обратить внимание на «красные флаги»: боль, возникшая впервые в возрасте до 18 или старше 50 лет, наличие травмы в анамнезе, резкая потеря массы тела, утренняя скованность и пр. Важно не пропустить боли в спине в сочетании с пульсирующей болью в животе, болью при дефекации, мочеиспускании или половом акте», – отметила в беседе с RuNews24.ru Берёзкина.
Она отметила, что подобные симптомы могут указывать на ревматологические заболевания, остеопороз, аневризму брюшной аорты и другие. Поэтому тут нужно наблюдение специалиста.
Читайте также:
Врач объяснила зависимость инфарктов и инсультов от магнитных бурь
Мясников заявил об опасности исключения из питания соли
Невролог Калмыкова объяснила, почему перед глазами появляются мушки