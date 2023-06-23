Невролог Демьяновская назвала продукты, ухудшающие работу мозга

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Врач-невролог Екатерина Демьяновская предупредила о вреде соли для работы головного мозга
Невролог Екатерина Демьяновская перечислила продукты, ухудшающие работу мозга. Об этом пишет Газета.Ru.
Специалист предупредила, что на работу головного мозга очень плохо влияет соль. Так, употребление консервов, кетчупа или соевого соуса может повлиять на развитие гипертонии или артериальной гипертензии.
Кроме того, значительный вред организму может нанести чрезмерное употребление животных жиров.
Она добавила, что суши также являются опасным блюдом. В шлифованном рисе содержится витамин В1, но под воздействием фермента тиаминазы, содержащегося в сырой рыбе, он разрушается.
Ранее врач-диетолог Лариса Габдулхакова перечислила молочные продукты, которые не усваиваются организмом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Специалист предупредила, что на работу головного мозга очень плохо влияет соль. Так, употребление консервов, кетчупа или соевого соуса может повлиять на развитие гипертонии или артериальной гипертензии.
«Бляшки могут разрыхляться, а их части — попадать в главные сосуды мозга», — цитирует идание слова собеседницы.
Она добавила, что суши также являются опасным блюдом. В шлифованном рисе содержится витамин В1, но под воздействием фермента тиаминазы, содержащегося в сырой рыбе, он разрушается.
Ранее врач-диетолог Лариса Габдулхакова перечислила молочные продукты, которые не усваиваются организмом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян