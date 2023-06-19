Невролог Голубинская назвала три способа спастись от магнитных бурь

Фото: istockphoto/Tunatura
Эксперт призвала отказаться от стресса и спорта в мае на время магнитных бурь
В июне на Землю обрушатся мощные магнитные бури. Ожидается, что пик придется на период с 18 по 20 число, затем явление пойдет на спад. Магнитные бури будут бушевать до 24 июня. Врач невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская в беседе с «Радио 1» рассказала, как уберечь себя от магнитных бурь.
При проблемах с кишечником также следует прикупить лекарства, влияющие на флору, отказаться от жирной пищи, чаще устраивать себе разгрузочные дни.
Ранее сомнолог Черкасова назвала неочевидное средство для борьбы с тревогой.
Снизить физическую нагрузкуЧтобы снизить нагрузку на организм от магнитных бурь, эксперт рекомендовала частично отказаться от спорта. Например, снизить количество часов физической нагрузки или подходов. Это нужно, чтобы организм не испытывал дополнительный стресс.
УспокоитьсяЕсли у вас в жизни напряженная психологическая атмосфера, постарайтесь избежать возможных конфликтов. Голубинская рекомендовала отложить решение проблем с близкими людьми. Иначе можно подвергнть организм очередной порции стресса.
«Организм срывается, когда есть один, второй и третий провоцирующий фактор», — добавила психотерапевт.
Обратить внимание на здоровьеМагнитные бури могут напомнить о проблемах со здоровьем. В таком случае нужно подготовиться к возможным сюрпризам и запастись необходимыми лекарствами заранее. Так, гипертоникам рекомендуется чаще смотреть на давление.
«Если вы знаете, что у вас склонность к повышенному артериальному давлению, может быть, в этот период стоит проколоть курс сосудистых препаратов или взять дополнительное мочегонное средство», — отметила Голубинская.Тем, кто страдает от проблем с психическим здоровьем, рекомендуется запастись успокаивающими средствами: пустырником или мятой. Если диагноз в этой области серьезный, то можно увеличить дозу успокоительных препаратов.
При проблемах с кишечником также следует прикупить лекарства, влияющие на флору, отказаться от жирной пищи, чаще устраивать себе разгрузочные дни.
Ранее сомнолог Черкасова назвала неочевидное средство для борьбы с тревогой.
Екатерина Шмакова