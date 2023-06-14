Невролог Хегай озвучила главный миф о коме

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Невролог Хегай назвала главный кинемотографический миф
Врач-невролог Института мозга человека им. Бехтеревой РАН Ольга Хегай заявила, что популярные истории о том, как человек, выйдя из комы, тут же начинает ходить и говорить, неоднократно встречающиеся в кинемотографе, не более, чем миф.
Ранее врач-невролог Рустем Гайфутдинов заявил, что определить рак мозга можно по различным симптомам, среди которых нарушения слуха, зрения и координации движений, эпилептические приступы. Кроме того, опухоль может образоваться в желудочках мозга, которые обеспечивают отток спинномозговой жидкости, и при нахождении новообразований на пути оттока, могут наблюдаться утренняя головная боль, тошнота, рвота.
«Это мистика. Чтобы человек встал и пошёл? Такого точно не может быть. У меня был случай во время моей учёбы, когда женщина пришла в себя после трёхмесячной комы. У неё было отравление угарным газом, она пострадала от пожара. Её ввели в искусственную кому, подключили к ИВЛ. Потом потихоньку сняли с ИВЛ, она раздышалась. Но, к сожалению, она пришла в вегетативное состояние», — рассказала в беседе с Газета.ру Хегай.
Мелисса Тимофеева