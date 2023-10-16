Невролог Калмыкова объяснила, почему перед глазами появляются мушки

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Врач-невролог Ольга Калмыкова объяснила, с чем может быть связано появление тёмных точек перед глазами, и в каких случаях этот симптом требует обращения к врачу. Об этом пишет радио Sputnik.
По словам специалиста, мурашки перед глазами обычно мелькают у пациентов при резкой смене положения тела или подъёме тяжестей. Чаще всего такой симптом говорит о повышении артериального давления, но в процессе обследования могут быть выявлены и другие причины, отметила Калмыкова.
Если мушки перед глазами появляются чаще, чем три-четыре раза в месяц, необходимо проконсультироваться с терапевтом, подчеркнула невролог.
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«Чаще всего они возникают на фоне повышенного давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус. Кроме того, мушки могут быть вызваны низким давлением, или артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией. Они могут быть проявлением мигрени или сахарного диабета», — цитирует издание слова собеседницы.
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Диана Аванесян