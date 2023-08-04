Невролог Орлов: Постковидный синдром способен поразить любые органы

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«Постковидный синдром может поразить любую систему. Под угрозой оказываются все органы человека. Течение также бывает совершенно разное: как волнообразное, то есть симптомы нарастают и пропадают, так и постоянное», — сказал в беседе с Pravda.Ru Орлов.
К признакам постковидного синдрома врач отнёс парализующую слабость, одышку, неполный вдох, тяжесть в груди и др. Среди симптомов встречаются и весьма нетипичные, такие, как туман в голове, дезориентацию в пространстве, нарушение сна, панические атаки и даже галлюцинации.
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