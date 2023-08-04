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Невролог Орлов: Постковидный синдром способен поразить любые органы

04 августа 2023, 18:12

Фото: istockphoto.com/Cunaplus_M.Faba

Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов предупредил об опасности постковидного синдрома, который может поразить любые органы человека, и добавил, что это состояние развивается в течение 12 недель после болезни.
«Постковидный синдром может поразить любую систему. Под угрозой оказываются все органы человека. Течение также бывает совершенно разное: как волнообразное, то есть симптомы нарастают и пропадают, так и постоянное», — сказал в беседе с Pravda.Ru Орлов.

К признакам постковидного синдрома врач отнёс парализующую слабость, одышку, неполный вдох, тяжесть в груди и др. Среди симптомов встречаются и весьма нетипичные, такие, как туман в голове, дезориентацию в пространстве, нарушение сна, панические атаки и даже галлюцинации.


Для определения данного состояния необходимо обратиться к специалистам, которые соберут полный анамнез и поставят точны диагноз. Поскольку обычные препараты при постковидном синдроме могут не помогать, то к каждому пациенту, по словам врача, нужен индивидуальный подход лечения медиков.

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#здоровье
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Парки 25 муниципалитетов Подмосковья пригласили проверить здоровье в выходные
04 августа 2023, 17:18

Фото: Минздрав МО

Выездные бригады врачей будут работать в предстоящие выходные в 25 городских округах Московской области. Жителей приглашают в парки проверить своё здоровье, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По данным министерства, с начала лета уже более 5 тыс человек проверили здоровье в парках региона. Это удобный формат, так как получить консультацию врача можно в короткие сроки и на свежем воздухе.
 
Жители смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённое обследование.


 
При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

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#подмосковье
#московская область
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Россиянам рекомендовали употреблять больше овощей и фруктов в жару
Диетолог Круглова посоветовала есть фрукты и овощи в знойную погоду
04 августа 2023, 16:00

Фото: istockphoto.com/Liudmila Zavialova

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что во время знойной погоды лучше увеличить в своём рационе количество овощей и фруктов, а также пить больше минеральной воды.
«Из напитков стоит выбирать те, которые будут восполнять водный баланс, а именно минеральную воду, так как в ней содержатся дополнительные микроэлементы. Для вкуса можно добавить базилик, мяту или кусочки фруктов», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Круглова.

Также Наталья Круглова заявляла, что в жаркую погоду не стоит пить больше двух чашек кофе в день, поскольку кофеиносодержащие напитки и продукты способствуют обезвоживанию.

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#продукты
#диетолог
#напитки
#здоровье
#лето
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Нарколог Холдин рассказал, почему нельзя пить алкоголь в жару
04 августа 2023, 15:00

Фото: istockphoto / Argument

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что распитие даже небольшого количества спиртного на пляже с последующим купанием может привести к трагедии.
Синоптики передают в Подмосковье аномальную жару до 32 градусов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Употребив алкоголь в жаркую погоду опьянение наступит быстрее, даже от небольшого количества выпитого. 
«Алкогольная интоксикация становится более выраженной и организм интенсивнее теряет влагу. Когда жидкости на потоотделение в организме не хватает, нарушается процесс естественной терморегуляции, увеличивается вероятность получения теплового удара. И человеку становится сложно отличить перегрев от опьянения, из-за чего он вовремя не принимает меры и не получает помощи. Также обезвоживание опасно еще и тем, что повышается риск образования тромбов, так как кровь становится гуще», – рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Виталий Холдин.
Кроме того, по словам Холдина, во время купания в нетрезвом виде происходит резкий перепад температур. Это пагубно влияет на сосуды и сердечно-сосудистую систему. Всё это может привести к внезапной смерти.

Нарколог рекомендует пить минеральную воду. 

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Раскрыты простые правила, которые помогут пережить жару
Терапевт Кондрахин рекомендовал меньше двигаться в жару
04 августа 2023, 14:37

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что для того, чтобы нормально пережить знойную погоду, необходимо меньше двигаться и не заниматься спортом, а также стараться не находиться на открытом солнце.
Кроме того, по словам врача, во время жаркой погоды следует регулярно пить воду, но не холодную, а комнатной температуры.

«Вода комнатной температуры в жаркую погоду должна быть при себе всегда. Пить ее нужно постоянно и маленькими глоточками, чтобы не нагружать сердце», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Он отметил, что организм человека по своей природе тяжело переносит аномально высокие температуры и может перегреться.

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#здоровье
#врач
#жара
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Врач Кожух заявила, что нельзя сочетать шашлык с пивом и квасом
04 августа 2023, 14:12

Фото: istockphoto.com/Nadezhda_Nesterova

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что шашлык плохо сочетается с пивом, квасом, а также лимонадами, поскольку даёт большую негативную нагрузку на пищеварительную систему.
«Чем холоднее напиток, тем выше риск спазма общего желчного протока. Из списка допустимых напитков целесообразно исключить холодные лимонады, квас, пиво. <…> Шашлык сам по себе достаточно тяжелый, а вместе с алкоголем он и вовсе превращается в эдакий «пищеварительный кошмар» для организма», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Кашух.

Она добавила, что также не стоит запивать шашлык соком, поскольку этот напиток имеет высокую калорийность.

По словам специалиста, под шашлык подойдут такие напитки, как тёплый морс, компот из сухофруктов, зеленый или травяной чай.

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#врач
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Врач Абакумов развенчал миф о пользе витамина C при простуде
Врач Абакумов: Витамин С помогает организму, но не является панацеей
04 августа 2023, 12:50

Фото: istockphoto.com/Yana Tatevosian

Врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что одним из мифов о простудных, вирусных и инфекционных заболеваниях является беспрецедентная польза витамина C, и отметил, что сам по себе этот элемент не лечит простуду, но поддерживает общее здоровье организма.
«Чем больше витамина С пьёте — тем лучше. За высокие дозы витамина ратовал нобелевский лауреат — химик Лайнус Полинг. Он говорил, что ежедневный приём помогает при вирусных инфекциях. Но участники кокрейновского сотрудничества, которые проверяют эффективность различных методов лечения на доказательность, выявили, что сам витамин не защищает от ОРВИ», — приводят «Вести Подмосковья» слова Абакумова.

Кроме того, он заявил, что мифом является и то, что при простуде необходимо употреблять куриный бульон. По словам специалиста, при высокой температуре куриный бульон скорее противопоказан, поскольку в нём выделяются вещества, увеличивающие концентрацию солей в моче, а также способные вызвать «брожение» в кишечнике.

До этого россиянам раскрыли простой рецепт омлета, который можно приготовить без молока. Как указывает utro.ru, в блюдо можно добавить сыр, ветчину и помидоры.

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#питание
#здоровье
#врач
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Российские ученые разработали метод растворения временных имплантатов в организме
04 августа 2023, 12:37

Фото: istockphoto/Akarawut Lohacharoenvanich

Российские химики разработали гибридное защитное покрытие для временных саморастворяющихся имплантатов. Такая оболочка поможет костям правильно срастаться и избавит пациента от необходимости повторных операций.
Временные имплантаты давно используются в медицине при лечении сложных переломов, когда требуется неподвижно зафиксировать кости в определенном положении, чтобы они правильно срастались, передает РИА Новости. Однако для извлечения таких конструкций требуется повторная операция. Чтобы избежать повторного хирургического вмешательства, применяют имплантаты из биоразлагаемых материалов, которые способны без следа растворяться в человеческом организме.

Сотрудники Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук во Владивостоке разработали гибридное защитное покрытие для временных саморастворяющихся имплантатов на основе магния. Модифицированный защитный слой обеспечивает антикоррозийную защиту металла и контролируемое растворение материала. Теперь скорость саморастворения магниевых конструкций можно контролировать.

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#защита
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Подольские врачи удалили пациенту с инсультом внутримозговую гематому
04 августа 2023, 10:58

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Бригада скорой помощи доставила мужчину, 67 лет, в Региональный сосудистый центр Подольской больницы, у которого отмечалось нарушение речи и паралич всей левой стороны.

В ходе обследования врачи диагностировали пациенту геморрагический инсульт с формированием острой внутримозговой гематомы правой лобно-теменной доли, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Такая патология грозила пациенту летальным исходом. 
«В экстренном порядке с использованием микроскопа и интраоперационной навигации пациенту было проведено удаление гематомы. Операция прошла успешно, её объём составил 55 мл», – рассказал заведующий отделением нейрохирургии Михаил Землянский.

Благодаря профессионализму и оперативным действием врачей пациенту удалось помочь. При несвоевременном обращении к специалистам, мужчина мог остаться инвалидом.
Ведомство сообщает, что самочувствие пациента улучшилось, он выписан из больницы под наблюдение врача. 

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Кардиолог Бязрова: Гипертоникам в жару следует носить одежду из натуральных тканей.

Врачи Егорьевской больницы спасли 95-летнюю пациентку с пульсом 30 ударов в минуту.
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Кардиолог Бязрова: Гипертоникам в жару следует носить одежду из натуральных тканей
04 августа 2023, 08:39

Фото: istockphoto/Marc Bruxelle

Людям с гипертоническими заболеваниями в жаркую погоду обязательно следует соблюдать меры предосторожности. Об этом рассказала врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Бязрова.
В беседе с «Известиями» специалист отметила, что жара часто способствует обострению сердечно-сосудистых заболеваний. Нахождение на улице при повышенной температуре воздуха, особенно в условиях города, может привести к колебаниям артериального давления, сбоям в сердечных ритмах и другим проблемам. Резкое повышение артериального давления может привести к опасным последствиям и развитию таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, инсульт, почечная недостаточность и так далее.

Поэтому людям с гипертонической болезнью очень важно в жару соблюдать особые меры предосторожности. Необходимо пить как можно больше жидкости, не менее двух литров в день, избегать прямого солнечного воздействия, не употреблять жирную и соленую пищу, носить одежду из легкой натуральной ткани и головной убор, а также ежедневно контролировать артериальное давление, заключила врач.

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#меры
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Подмосковье ищет медработников