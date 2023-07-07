Невролог Орлов: Судороги конечностей могут быть следствием недостатка кальция

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Невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов объяснил, что судороги конечностей могут случатся из-за дефицита в организме кальция.
«Бывает, человек принимает какие-то препараты, например, слабительные средства, улучшающие работу кишечника, мочегонные, которые, в том числе, выводят и кальций», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Орлов.
Ещё одной причиной такого состояния у женщин может возникать из-за снижения количества эстрогенов, что также приводит к снижению кальция.
А невролог Василий Генералов заявил, что метеочувствительные люди в жаркую погоду могут начать испытывать приступы резкой головной боли. Причиной этого является то, что высокая температура воздуха и ультрафиолет влияют на сердечно-сосудистую систему таких людей, из-за чего они чувствуют себя разбитыми и вялыми, и у них часто возникают головные боли.
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