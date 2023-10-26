Невролог Иванников рассказал основные правила профилактики инсульта

Фото: istockphoto /PeopleImages
Невролог отметил, что контролировать факторы риска развития патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы лучше с 30-40 лет.
«Представьте себе пирамиду здоровья. В ее основании – генетика, в центре – образ жизни, а сверху медицина. Нередко эта пирамида находится в перевернутом состоянии из-за того, что люди не знают или не понимают, как следить за состоянием своего здоровья», - отметил доктор.
По его словам стоит начать с ведения дневника артериального давления и пульса. Вносить данные нужно ежедневно, утром и вечером. Это поможет выработать дисциплину и лучше реагировать на сигналы своего организма
Также обязательно проверка на уровень содержания глюкозы в крови. Контроль глюкозы обезопасит человека от появления сахарного диабета, при котором появляются проблемы с сосудами и нервами.
Кроме этого, врач подчеркнул, что очень важно следить за уровнем холестерина в крови. Для этого пациентам необходимо своевременно проходить диспансеризацию.
Стоит отметить, что соблюдение таких простых правил значительно снизит риск возникновения инсульта и серьезных проблем со здоровьем.
Читайте также:
Нутрициолог Писарева заявила о противовоспалительных свойствах зелёного чая
Кардиолог Варфоломеев: Из-за недосыпа могут возникнуть проблемы с сердцем
Нейропсихолог объяснила, почему люди глупеют осенью