Невролог Шиндряева рассказала, как икота связана с инсультом

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Невролог Шиндряева рассказала, что икота может быть признаком рака или инсульта
Длительная икота может сигнализировать о развитии рака в организме или прединсультном состоянии. Об этом рассказала врач-невролог Наталья Шиндряева.
Она напомнила, что икота возникает из-за непроизвольных сокращений диафрагмы после употребления в пищу очень горячих блюд, газированных напитков, алкоголя а также из-за частого стресса. Если икота продолжается в течение нескольких недель или месяцев, то это может сигнализировать о необратимых последствиях в организме.
Длительная икота может быть признаком поражения тканей лёгких или диафрагмы из-за активности паразитов.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа напомнила об опасности перегрева, защититься от которого можно, находясь на открытом солнце, а, к примеру, в беседках, а также употреблять больше воды. Специалист рекомендовала использовать крем SPF 50 для лучшей защиты от ультрафиолета.
Она напомнила, что икота возникает из-за непроизвольных сокращений диафрагмы после употребления в пищу очень горячих блюд, газированных напитков, алкоголя а также из-за частого стресса. Если икота продолжается в течение нескольких недель или месяцев, то это может сигнализировать о необратимых последствиях в организме.
«Самые грозные заболевания, о которых может сигнализировать икота, — это инсульт, рак пищевода, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, энцефалит, нейросифилис, пневмония, повреждение головного мозга из-за травмы головы», — перечислила врач.
Длительная икота может быть признаком поражения тканей лёгких или диафрагмы из-за активности паразитов.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа напомнила об опасности перегрева, защититься от которого можно, находясь на открытом солнце, а, к примеру, в беседках, а также употреблять больше воды. Специалист рекомендовала использовать крем SPF 50 для лучшей защиты от ультрафиолета.
Андрей Гаврилов