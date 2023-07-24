Невролог Суворинова рассказала, как не допустить развитие деменции

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Врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики им. Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова рассказала, как избежать деменции. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она пояснила, что сосудистая деменция – это нарушение кровоснабжения головного мозга, в следствие которого атрофируется кора головного мозга, ухудшается память и забываются простые жизненные навыки.
Однако Суворинова заявила, что пока не найден 100% способ предотвратить возникновение деменции. Но следует в течение всей жизни нагружать мозг активной работой, например, запоминанием текстов, изучением языков, постоянным чтением. Это позволит натренировать мышцы и нейроны головного мозга, постоянно держать их в активности, пояснила специалист в беседе с Pravda.Ru.
Также врач указала на пользу физических нагрузок, во время которых мозг получает больше кислорода.
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Однако Суворинова заявила, что пока не найден 100% способ предотвратить возникновение деменции. Но следует в течение всей жизни нагружать мозг активной работой, например, запоминанием текстов, изучением языков, постоянным чтением. Это позволит натренировать мышцы и нейроны головного мозга, постоянно держать их в активности, пояснила специалист в беседе с Pravda.Ru.
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Анастасия Чинкова