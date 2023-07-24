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Невролог Суворинова рассказала, как не допустить развитие деменции

24 июля 2023, 17:55

Фото: iStock/LightFieldStudios

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики им. Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова рассказала, как избежать деменции. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она пояснила, что сосудистая деменция – это нарушение кровоснабжения головного мозга, в следствие которого атрофируется кора головного мозга, ухудшается память и забываются простые жизненные навыки.

Однако Суворинова заявила, что пока не найден 100% способ предотвратить возникновение деменции. Но следует в течение всей жизни нагружать мозг активной работой, например, запоминанием текстов, изучением языков, постоянным чтением. Это позволит натренировать мышцы и нейроны головного мозга, постоянно держать их в активности, пояснила специалист в беседе с Pravda.Ru.


Также врач указала на пользу физических нагрузок, во время которых мозг получает больше кислорода.

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#здоровье
#деменция
#неврология
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Подмосковные больницы в этом году оснастили офтальмологическим оборудованием на 100 млн рублей
24 июля 2023, 18:32

Фото: Минздрав МО

Медицинские организации Московской области получили новое оборудование для диагностики и лечения зрения на 113 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там отметили, что с начала года больницы региона оснастили 93 единицами медтехники для офтальмологии. Такое оборудование поступило в Рузскую, Сергиево-Посадскую, Воскресенскую, Мытищинскую, Зарайскую, Ступинскую, Пушкинскую и другие больницы. 
 
В офтальмологическое отделение Сергиево-Посадской районной больницы поступила ретинальная камера, позволяющая выполнить детализированный снимок сетчатки глаза. Камера даёт максимально чёткое, цветное изображение всего пространства глазного дна. С помощью неё можно оперативно оценить состояние кровеносных сосудов, диагностировать патологии зрения. Исследование позволяет избежать предварительного расширения зрачка.
 
Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена.

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В стоматологические поликлиники Подмосковья внедряют онкоскрининг

Жителям Подмосковья рассказали, что собой представляет стандарт стоматологических поликлиник

В Подмосковье планируется привести в единому стандарту 75 стоматологических поликлиник

 

 

#Минздрав МО
#медицинское оборудование
#больницы
#офтальмология
#здравоохранение
#Московская область
#Подмосковье
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В стоматологические поликлиники Подмосковья внедряют онкоскрининг
24 июля 2023, 17:03

Фото: istockphoto / gpointstudio

В Московской области в рамках проекта стандартизации стоматологических поликлиник внедряется программа онкоскрининга.
Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк отметил важность внедрения программы онкоскрининга в рамках единого стандарта стоматологических поликлиник в Подмосковье. ​
«Очень важно, что в стоматологии мы в рамках стандарта внедряем такую программу, как онкоскрининг. Это очень важно, потому что это борьба с запущенными формами злокачественных заболеваний», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#стоматология
#здоровье
#Алексей Сапанюк
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Городки здоровья в Дубне в День города посетили более 3 тыс человек
24 июля 2023, 16:58

Фото: администрация г. о. Дубна

Более 3 тыс человек посетили Городки здоровья, которые работали в сквере Ветеранов и Парке семейного отдыха в Дубне в минувшую субботу. Такие мероприятия в День города уже стали традиционными, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Специалисты Дубненской горбольницы, медсанчасти-9, стоматологической поликлиники, частных клиник «ДНК» и «Медэксперт» проводили диагностику, осмотры и консультирование жителей.  

В мобильных медицинских комплексах ФМБЦ России им. А.И. Бурназяна маммографию прошли 19 женщин, флюорографию – 47 человек. У одного обратившегося выявили пневмонию, его экстренно госпитализировали. Операция понадобилась пенсионеру, которого доставили на реанимобиле в сосудистый центр МСЧ-9 на операцию с сердечной недостаточностью.

Самые активные пациенты приняли участие в розыгрыше сертификатов на медпроцедуры и беспроигрышной лотерее. Они также получили приглашение на вечернюю прогулку по Волге на теплоходе.  

Кроме того, Дубна присоединилась ко Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Жители и гости города прошли по прогулочной дорожке вокруг озера в парке.

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#Дубна
#День города
#здравоохранение
#Московская область
#Подмосковье
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В Подмосковье ввели единый логотип для всех стоматологий
24 июля 2023, 16:20

Фото: istockphoto / gpointstudio

В Московской области создали и ввели единый логотип для всех стоматологий в рамках реализации проекта «Перезагрузка».
Главной задачей создания проекта перезагрузки стоматологических поликлиник выступает стандартизация стоматологических служб, в связи с чем разрабатываются и внедряются единые логотипы.

Единый логотип государственных стоматологических поликлиник позволит жителям Подмосковья понимать, что это государственные медучреждение. 
«По поводу навигации уже пошли положительные отзывы от пациентов, потому что она была проработана достаточно хорошо, она стала интуитивно понятной», — сказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
По его словам, в регистратуре отметили, что пропали вопросы, касающиеся прохода в кабинеты, что говорит о работе данной системы.

Глобальный охват по онкоскринингам пациентов уже дает результаты. Около 2,7-2,8 тыс. пациентов прошли это исследование в Домодедове. Около 30 человек отправили в МОНИКИ для дальнейшей диагностики.

«Перезагрузка» позволяет стандартизировать процессы в работе стоматологических поликлиник. Создать комфортные зоны ожидания приема врача, установить удобную навигацию в едином стиле, а также провести работу над ранним выявлением онкологии полости рта. Кроме того, в рамках проекта открываются дополнительные детские кабинеты, чтобы повысить доступность стоматологической помощи детскому населению.

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#стоматология
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Психотерапевт Вилков рассказал, как побороть страх остаться без телефона под рукой
24 июля 2023, 15:56

Фото: iStock/scyther5

Врач-психотерапевт Алексей Вилков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что такое номофобия и как с ней бороться.
Номофобия – это боязнь остаться без телефона под рукой. У всех современных людей она, так или иначе, присутствует, но в разных формах. Присуща она и мужчинам, и женщинам, а возникает чаще всего у людей, которые склонны к сильным переживаниям.

Вилков перечислил несколько основных причин, которые способствуют возникновению этой фобии: страх человека остаться без важных документов и файлов, хранящихся в телефоне, боязнь пропустить важное сообщение или просто лишиться смартфона, который служит предметом снятия стресса.

Кстати, последний пункт, по мнению специалиста, чаще всего имеет негативные последствия. Человек желает с помощью гаджета расслабиться, но это приводит к переутомлению, которое выражается усталостью, головной болью, нарушением зрения и сна.

Врач в беседе с «Вечерней Москвой» посоветовал читателям сократить пользование смартфоном дома, заменив это другими делами, например, чтением, прослушиванием музыки, физическими нагрузками и живым общением. Так мысль о телефоне начнёт постепенно покидать человека.

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#психология
#номофобия
#зависимость
#телефон
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Андрей Воробьёв отметил важность качества стоматологической помощи
24 июля 2023, 13:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что качество стоматологической помощи является важным элементом в медицинском обслуживании.
«Уверен, что вместе с нашими врачами мы обязательно справимся», — сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Также, Андрей Воробьёв отметил необходимость увеличения числа стоматологических центров, где возможно оказание помощи под наркозом. Губернатор подчеркнул, что тема наркоза является особенно чувствительной оказании стоматологической помощи.

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#стоматология
#здоровье
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Психолог Матари рассказала, как осознать наличие долгов
24 июля 2023, 13:08

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Люди, осознающие наличие долга, подвержены излишнему напряжению. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила психолог Анна Матари.
Она также рассказала, что люди с долгами могут действовать по-разному. Одна категория может полностью забыть о долгах и продолжить покупать то, чего не может себе позволить. А другая группа людей, наоборот, постоянно держит в голове мысль о задолженности и экономит, ограничивая себя во всём.

Матари советует не прибегать ни к одному из этих вариантов, а, в первую очередь, сохранять спокойствие.

«Есть базовые потребности, которые вам важно закрыть, например, еда, оплата жилья, здоровье и дети. Сюда же нужно добавить ежемесячную сумму, которую вам нужно отдавать за долги. Если получившаяся сумма выше ваших доходов, подумайте, что можно уменьшить и где ещё вы можете заработать денег. Возможно, вам следует что-то продать», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Также она добавила, что долги создают психологические зажимы и мешают человеку наслаждаться жизнью. Важно осознать, что наличие долгов – это нормально, с этим сталкивается большое количество людей по всему миру, поэтому их нужно признать и разумно найти способ решить сложившуюся проблему.

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#долги
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На выходных более 500 жителей Подмосковья проверили своё здоровье в парках региона
24 июля 2023, 11:37

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

22 и 23 июля, у жителей Московской области была возможность проверить свое здоровье в парках региона, в рамках выездной акции «Проверь здоровье в парке».
Акция проходила в 21 городском округе региона: Коломна, Ивантеевка, Щёлково, Химки, Долгопрудный, Воскресенск, Клин и других городских округах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Акция «Проверь здоровье в парке» продолжается. Это удобный формат — желающему получить консультацию врача и пройти диагностику не надо идти в поликлинику. За эти выходные такой возможностью воспользовались 517 человек, а всего за лето — более 4,4 тыс. желающих», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».

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#Здоровье
#проверить здоровье в парке
#Парки Подмосковья
#Подмосковье
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В Пушкине врачи извлекли из носа школьницы слипшиеся магниты
24 июля 2023, 10:43

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова в Пушкине достали магнитную клипсу из носа восьмилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратился отец ребёнка, который жаловался на инородное тело в носу. Как выяснилось, девочка, играя, засунула магнитики по одному в ноздрю, и они слиплись между собой через носовую перегородку.
«Сразу же была выполнена цифровая рентгенография. На снимке была чётко видна магнитная клипса. Методом прямой риноскопии оба магнитика были извлечены, а пациентка и её папа успокоены», – рассказал заведующий первым хирургическим отделением больницы Артём Косов.
Девочка уже выписана домой. Врачи напомнили родителям, что ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно извлекать инородные тела, так как это может привести к серьёзным последствиям. 
 
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#Минздрав МО
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