Невролог Табеева назвала методы борьбы с постоянной тревожностью

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Врач-невролог, д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Клиники нервных болезней им. А. Я. Кожевникова Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Табеева Гюзяль Рафкатовна сообщила, что, если человек не научится справляться с тревожностью, то серьезные последствия не заставят себя долго ждать. Об этом Табеева рассказала в беседе с «Дни.Ру».
По мнению Табеевой, регулярное ожидание негативных событий, депрессивные мысли, ощущение напряженности являются основными симптомами тревоги. Невролог подчеркнула, что абсолютно все люди могут быть подвержены тревожности.
Чтобы избавиться от тревожности, специалист рекомендует наладить распорядок дня. Здоровый 7-8 часовой сон, полноценное питание, а также достаточное количество времени на отдых помогут справляться с внешними обстоятельствами и сохранять устойчивое психологическое состояние.
Табеева посоветовала оградить себя от негативных факторов, которые вызывают неприятные тревожные чувства. Также необходимо высвобождать свои чувства и эмоции, чтобы нервное напряжение не накапливалось.
Спорт и медитации послужат отличными помощниками в борьбе с тревожно-депрессивными ощущениями. Занятия в спортзале, пробежка или обычная прогулка окажут положительное воздействие на организм и помогут контролировать тревогу.
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«Причинами тревожно-депрессивных расстройств могут послужить высокий темп жизни, ненормированный рабочий график, стресс и дефицит сна. Зачастую люди ошибочно предполагают, что это обычная усталость или авитаминоз, пытаясь избавиться от причин с помощью отдыха или БАДов. Но это может быть серьезная медицинская проблема, требующая лечения», — цитируют Табееву «Дни.Ру».
Табеева посоветовала оградить себя от негативных факторов, которые вызывают неприятные тревожные чувства. Также необходимо высвобождать свои чувства и эмоции, чтобы нервное напряжение не накапливалось.
Спорт и медитации послужат отличными помощниками в борьбе с тревожно-депрессивными ощущениями. Занятия в спортзале, пробежка или обычная прогулка окажут положительное воздействие на организм и помогут контролировать тревогу.
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Екатерина Коршунова