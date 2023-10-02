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Невролог Табеева назвала методы борьбы с постоянной тревожностью

Невролог Табеева: спорт и здоровый сон помогут справиться с тревожностью
02 октября 2023, 10:48
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Врач-невролог, д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Клиники нервных болезней им. А. Я. Кожевникова Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Табеева Гюзяль Рафкатовна сообщила, что, если человек не научится справляться с тревожностью, то серьезные последствия не заставят себя долго ждать. Об этом Табеева рассказала в беседе с «Дни.Ру».
По мнению Табеевой, регулярное ожидание негативных событий, депрессивные мысли, ощущение напряженности являются основными симптомами тревоги. Невролог подчеркнула, что абсолютно все люди могут быть подвержены тревожности.

«Причинами тревожно-депрессивных расстройств могут послужить высокий темп жизни, ненормированный рабочий график, стресс и дефицит сна. Зачастую люди ошибочно предполагают, что это обычная усталость или авитаминоз, пытаясь избавиться от причин с помощью отдыха или БАДов. Но это может быть серьезная медицинская проблема, требующая лечения», — цитируют Табееву «Дни.Ру».


Чтобы избавиться от тревожности, специалист рекомендует наладить распорядок дня. Здоровый 7-8 часовой сон, полноценное питание, а также достаточное количество времени на отдых помогут справляться с внешними обстоятельствами и сохранять устойчивое психологическое состояние.

Табеева посоветовала оградить себя от негативных факторов, которые вызывают неприятные тревожные чувства. Также необходимо высвобождать свои чувства и эмоции, чтобы нервное напряжение не накапливалось.

Спорт и медитации послужат отличными помощниками в борьбе с тревожно-депрессивными ощущениями. Занятия в спортзале, пробежка или обычная прогулка окажут положительное воздействие на организм и помогут контролировать тревогу.

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Врач Чернышова назвала две привычки, которые ухудшают работу щитовидной железы
Терапевт Чернышова: избыток йода и его дефицит вредны для щитовидной железы
02 октября 2023, 10:59

Фото: iStock/Tharakorn

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в беседе с Москвой 24 о том, что дефицит йодосодержащих продуктов в рационе и бесконтрольный прием добавок с этим микроэлементом могут нарушить работу щитовидной железы.
«Если человек употребляет недостаточно йодосодержащих продуктов, щитовидной железе приходится увеличивать свой объем, чтобы выработать то же количество гормонов при малом поступлении йода. Появляется так называемый зоб, который характерен для тех регионов, где в рационе дефицит этого микроэлемента», — приводит слова терапевта Москва 24.

По мнению Чернышовой, необходимо включить в свой рацион рыбу и другие морепродукты, так как в них содержится необходимый для организма йод. Также следует отказаться от бесконтрольного приема добавок с содержанием йода, поскольку его переизбыток грозит нарушением работы щитовидной железы. 

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#дефицит
#симптомы
#здоровье
#терапевт
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Врач Курчаткин рассказал о современных возможностях лечения рака молочной железы
02 октября 2023, 10:09

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Рак молочной железы занимает первое место среди всех злокачественных заболеваний у женщин. Он возникает при активном неконтролируемом делении атипичных раковых клеток.
«По статистике, заболеваемость населения России злокачественными новообразованиями молочной железы за последние 15 лет увеличилась более чем в 2 раза, за счет ранней диагностики и новых методов исследования», - объяснил заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи Владимир Курчаткин.

Для врача при диагностике рака молочной железы первостепенной задачей является выявление ранних стадий заболевания. При своевременной проверке можно остановить развитие опухоли до появления метастаз в лимфоузлах. Без лечения опухоль может быстро увеличиваться в размерах, прорастать в кожу, мышцы и грудную клетку.

Специалисты онкодиспансеров настоятельно рекомендуют вовремя проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Московской области.

Стоит отметить, что для 145 подмосковных врачей из различных медучреждений была проведена онлайн конференция «Современные возможности лечения рака молочной железы».

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#развитие
#заболевания
#конференция
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Из крупных частных клиник Москвы исчезла вакцина «Спутник V»
РБК: В московских частных клиниках исчезла вакцина от коронавируса «Спутник V»
02 октября 2023, 10:07

Фото: istock / kovop58

В Москве замечен дефицит вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Информацию сообщает РБК, со ссылкой на данные столичных клиник.
По информации издания, вакцин нет в наличии в клиниках АО «Медицина», «Инвитро», «Мать и дитя» и EMC. Вместо «Спутника» гражданам предлагают делать прививку препаратом «Ультрикс Квадри». По словам специалистов из клиник, он защищает не только от гриппа, но и от новых штаммов ковида.

Эту информацию опровергла врач-инфекционист и глава Центра вакцинопрофилактики H-Clinic Екатерина Степанова. Врач заявила, что «Ультрикс Квадри» не дает защиты от коронавируса. Она также  подчеркнула, что препарат поможет предотвратить коинфекцию грипп-COVID.

Помимо этого, на сайтах клиник «Медскан», Екатерининская», «Скандинавия», «Поликлиника.ру», «Ниармедик» и «Хадасса» разместили информацию о проведении вакцинации. Но в «Поликлиника.ру» рассказали, что лекарств от ковида нет в наличии. В остальных медицинских учреждениях отказались от предоставления услуги по вакцинации от коронавируса.

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#медицина
#поликлиника
#грипп
#спутник
#врач
#дефицит
#спутник v
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Хирург рассказал о проблемах с менструацией из-за каблуков
Хирург Хорошев: из-за каблуков появляются проблемы с месячными
02 октября 2023, 10:01

Фото: IStock/oska25

При ходьбе на каблуках у женщины могут развиться проблемы с репродуктивной системой. Об этом «Радио 1» рассказал врач-хирург Владимир Хорошев.
По словам специалиста, норма шагового удара составляет 1,6g. При ходьбе на каблуках шаговая нагрузка сильно увеличивается и влияет на стопу, коленные и тазобедренные суставы, позвоночник, шею. Также нагрузка действует на органы малого таза, из-за возникают проблемы с менструальным циклом.
«Если женщина носит стельки и правильную обувь, то и ударная нагрузка не увеличивается и мышцы тазового дна плавно качают органы. А если происходит ударная нагрузка, то каждый шаг – это колоссальный удар. Диафрагма начинает опускаться, спустя время она провисает, из-за чего начинает формироваться выпадение стенок влагалище, опущение шейки матки, появляется проблема с месячными, потому что идёт наполнение венозной кровью», — сказал Хорошев.
По словам специалиста, безопасная высота каблука составляет от полутора до двух сантиметров. Он также рекомендовал женщинам не носить обувь на каблуке дольше двух часов в день.

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#женщина
#обувь
#удар
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Минздрав опроверг информацию о нехватке вакцин от полиомиелита
02 октября 2023, 09:21

Фото: istockphoto / SeventyFour

В Минздраве заявили, что поставка вакцин от полиомиелита в российские регионы идёт по графику.
ТАСС пишет, что вакцины для профилактики полиомиелита поставляются в регионы России по графику. Об этом, опровергая новость о нехватке препаратов, рассказали в Минздраве России.
 
«Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику», — сообщает Минздрав.
Ранее сообщалось, что некоторые российские регионы начали ощущать нехватку вакцин для профилактики полиомиелита среди детей.

Об этом рассказала соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, пишет «Коммерсантъ». Газета, ссылаясь на данные Headway Company, пишет, что в январе-сентябре 2023 года не состоялось 71,55% объявленных государственных тендеров на закупку данных средств. В 2022 году такой показатель был почти в два раза ниже и составил 43,63%.

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#минздрав рф
#прививки
#дети
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«Едут к могиле»: Кардиолог заявил, что молодёжь всё чаще страдает от инсульта
Кардиолог Конев: инсульт всё чаще встречается у людей до 30 лет
02 октября 2023, 09:01

Фото: IStock/utah778

От инсульта всё чаще страдают молодые люди. Об этом «Радио 1» рассказал врач-кардиолог Юрий Конев.
«Инсульт значительно помолодел. Сейчас молодыми считаются люди до 45 лет, а инсульт стал появляться у тех, кому ещё даже 30 лет нет. Это самое страшное. Ведь в этом возрасте сосуды ещё только развиваются, и такие осложнение чреваты очень серьёзными последствиями», — сказал Конев.
По словам специалиста, молодые люди сталкиваются с инсультом из-за частого отсутствия сна и низкой физической нагрузки.
«Ночью молодые люди не спят. А у нас есть гормон мелатонин, который вырабатывается только в тёмное время суток, во время сна. У нас и так освещённость высока, а если ещё и ложиться под утро, когда уже начинает светать, то мелатонин не вырабатывается полностью. Сюда же можно отнести низкую физнагрузку. У нас появилась привычка сесть за руль и проехать 500 метров. Так они едут к своей могиле. Да, это удобно, но автомобиль превращается в катафалк», — добавил Конев.
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#инсульт
#автомобиль
#люди
#молодёжь
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В некоторых российских регионах не хватает детских вакцин от полиомиелита
02 октября 2023, 08:42

Фото: istockphoto/Marina Demidiuk

Некоторые российские регионы начали ощущать нехватку вакцин для профилактики полиомиелита среди детей.
Об этом рассказала соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, пишет «Коммерсантъ».

Газета, ссылаясь на данные Headway Company, пишет, что в январе-сентябре 2023 года не состоялось 71,55% объявленных государственных тендеров на закупку данных средств. В 2022 году такой показатель был почти в два раза ниже и составил 43,63%.
 
По мнению Обласовой, нехватка вакцин, возможно, связана с проведенной в начале года внеочередной вакцинацией детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкессии. Вторая причина обусловлена переходом на новый препарат — инактивированную вакцину «Полиоваксин». Её выпускают на рынок «Нанолек» и Центр имени Чумакова с апреля нынешнего года.
 
«Полиоваксин»-это единственная оставшаяся в стране инактивированная вакцина после прекращения западными компаниями поставок. К примеру, прекратился импорт вакцины «Полиорикс» компании GlaxoSmithKline и «Имовакс Полио» компании Sanofi.
 
Сообщается, что «Нанолек» регулярно подавал заявки на гостендеры, но заключить госконтракт на 825 млн рублей получилось только в июне 2023 года с третьей попытки. Это может быть связано с особенностями законодательства при госзакупках недавно зарегистрированных препаратов.

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#дети
#прививки
#россия
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Хирург Чиракадзе рассказал, до какого размера россиянки увеличивают грудь
02 октября 2023, 08:18

Фото: istockphoto/Serhii Tychynskyi

Жительницы России предпочитают увеличивать грудь до 2,5-3 размера.
Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург Арсен Чиракадзе. По его словам, россиянки зачастую выбирают второй с половиной или третий размер, потому что это выглядит более естественно.
 
«Конечно, есть и пациентки, предпочитающие, чтобы их грудь была от третьего с половиной до пятого размера. Однако у нас в стране такой выбор делают намного реже, чем, например, в США», —объясняет пластический хирург Чиракадзе.
Для достижения наилучшего результата необходимо учитывать антропометрические данные пациентки: кому-то подойдут имплантаты меньших размеров, а кому-то — больших.
 
«Необходимо учитывать ширину грудной клетки, размер талии, рост, вес и другие данные пациентки. Чтобы ожидания совпали с конечным результатом, важно не только выбрать грамотного специалиста, но и доверять ему», —сказал специалист.
Также он обращает внимание на то, что, в первую очередь, женскую грудь делает привлекательной правильная форма.
 
«Большая и неестественная грудь может выглядеть совсем не привлекательно, нежели аккуратная и подтянутая», —заметил Чиракадзе.
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Онколог Черемушкин объяснил, почему молодёжь стала чаще болеть раком

Китайские учёные выяснили ключевой фактор восстановления поврежденной печени
#хирург
#операция
#красота
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Китайские учёные выяснили ключевой фактор восстановления поврежденной печени
01 октября 2023, 19:41

Фото: istockphoto/SvetaZi

Учёные из Цзилиньского университета определили, что иммунные клетки играют центральную роль в процессе регенерации печени.
Данное открытие может лечь в основу создания лекарств против некроза печени. Исследование опубликовали в журнале eGastroenterology.
 
Важнейший фактор регенерации печени - удаление некротических поражений. Исследователи выяснили, что особым иммунным клеткам, макрофагам моноцитарного происхождения (MoMF), принадлежит решающая роль в этом процессе.
 
MoMF — это лейкоциты, попадающие в печень при её повреждениях. Они отвечают за поглощение неживых клеток, отходов и выделяют вещества, которые способствуют процессу заживления.
 
Исследование выявило, что на ранних стадиях регенерации печени MoMF усиливают воспаление, выделяя вещества, убивающие бактерии. Но на более поздних стадиях восстановления макрофаги начинают подавлять воспаление. Они способствуют заживлению и восстановлению тканей. Учёные уже начали исследовать терапию макрофагами при фиброзе печени.

Ранее нутрициолог Ксения Биткова рассказала, что для укрепления иммунитета важно поддерживать достаточное количество витаминов А, Е и С в организме. 

Получить эти витамины можно из привычных продуктов питания. Так, витамин А содержится в моркови и печени. Витамин Е можно получить, употребляя орехи, растительные масла, рыбу, авокадо и брокколи. А витамин С является компонентом цитрусовых, киви и красного сладкого перца.

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#здоровье
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