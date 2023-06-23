Нейробиолог Марин Симонно: ночной график работы может стать причиной бесплодия

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По словам специалиста, нарушение циркадных ритмов, по которым работают биологические часы человека, негативно влияет на фертильную функцию как у мужчин, так и у женщин
Чрезмерная работа по ночам негативно влияет на репродуктивное здоровье и фертильную функцию женщин, и в перспективе может приводить к бесплодию. Об этом рассказала изданию Newsweek нейробиолог Марин Симонно.
По словам специалиста, организм человека очень четко зависит от так называемых циркадных часов, которые отвечают за смену циклов сна и бодрствования. Обычно с первыми солнечными лучами циркадный цикл обнуляется. Но если женщина долго и активно работает ночью, то внутренние биологические часы внутри нее дают сбой. А это, в свою очередь, чревато гормональными нарушениями, сбитым менструальным циклом и, как следствие — весьма вероятным в будущем отстутствием овуляции.
Свои выводы нейробиолог проверила с помощью эксперимента на самках мышей. Будучи помещенными в те же самые условия, что и люди с ночным графиком, уже через четыре недели мыши оказывались неспособны к овуляции.
При этом, как пояснила Симонно, степень воздействия ночной работы на фертильность как мужчин, так и женщин может варьироваться в зависимости от многих факторов, в том числе возраста работника, количества у него ночных смен, их продолжительности и перерывов между ними.
Ранее онколог Антон Ильин рассказал, что кисты яичников чаще развиваются у женщин, перенесших аборт, или после поздних первых родов.
По словам специалиста, организм человека очень четко зависит от так называемых циркадных часов, которые отвечают за смену циклов сна и бодрствования. Обычно с первыми солнечными лучами циркадный цикл обнуляется. Но если женщина долго и активно работает ночью, то внутренние биологические часы внутри нее дают сбой. А это, в свою очередь, чревато гормональными нарушениями, сбитым менструальным циклом и, как следствие — весьма вероятным в будущем отстутствием овуляции.
При этом, как пояснила Симонно, степень воздействия ночной работы на фертильность как мужчин, так и женщин может варьироваться в зависимости от многих факторов, в том числе возраста работника, количества у него ночных смен, их продолжительности и перерывов между ними.
Ранее онколог Антон Ильин рассказал, что кисты яичников чаще развиваются у женщин, перенесших аборт, или после поздних первых родов.
Артем Путинцев