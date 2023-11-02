«Растянуто как ведро»: Врач развеяла три популярных мифа о женской физиологии

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Член британской Ассоциации сексуального здоровья и врач неотложной помощи Даная Марагутакис рассказала о популярных мифов о женском строении тела. Об этом сообщает издание Metro.
Первым мифом стало мнение, что влагалище растягивается, если женщина ведет активную сексуальную жизнь. Врач объяснила, что половой орган женщин постоянно меняет форму за счет эластичной мускулатуры. Например, во время возбуждения оно растягивается, и сжимаются когда оно проходит.
Также Марагутакис рассказала, что заблуждением является убеждение, что влагалище не должно ничем пахнуть. Она пояснила, что запах — это естественное явление. Эксперт объяснила, что он может меняться в зависимости от гигиены, периода цикла, диеты и уровня гормонов.
Еще один ошибочным мнением являются опасения некоторых женщин, что сперма может нарушать pH влагалища и нанести вред женскому здоровью. Она отметила, что у спермы кислотность действительно выше, она нейтрализует срезу влагалища, но только на несколько часов, что не может приводить к серьезным последствиям.
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«Если влагалище остается узким во время секса, это может говорить о том, что женщина напряжена и не полностью возбуждена», — отметила эксперт.
Еще один ошибочным мнением являются опасения некоторых женщин, что сперма может нарушать pH влагалища и нанести вред женскому здоровью. Она отметила, что у спермы кислотность действительно выше, она нейтрализует срезу влагалища, но только на несколько часов, что не может приводить к серьезным последствиям.
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Алина Юрчак