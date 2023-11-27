«Никаких ночников»: Андролог назвал правила здорового сна

Фильмы для взрослых устанавливают нереалистичные стандарты в сексе, которые вызывают у людей беспокойство и снижают интерес к сексу. Об опасности порнографии предупредил хирург и медицинский консультант Бен Кондон, сообщает агентство news.com.au.