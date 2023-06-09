НИКИ детства удостоился Всероссийской премии по здравоохранению

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Институт удостоился награды в номинации «Управление качеством медицинской помощи: изменение стереотипов» за реализацию проекта «Наш участковый врач». Проект уже начал работать в 44 регионах России
«Главная задача проекта – улучшить условия труда педиатров и терапевтов, увеличить число участковых врачей, закрепить в профессии молодых специалистов через профессиональную поддержку системы наставничества», – поделилась главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Проект «Наш участковый врач» включает несколько направлений помощи участковым педиатрам и терапевтам, в том числе психологическую поддержку. Кроме того, запущен онлайн-портал, ставший площадкой для обучения врачей. Специалисты, посещающие пациентов на дому, получили новые средства связи и планшеты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в Подмосковье действует целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров.