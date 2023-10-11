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Ногинские врачи помогли родить женщине с редкими патологиями

11 октября 2023, 13:12
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Врачи роддома Ногинской больницы помогли родить здоровую девочку женщине с удвоением матки и миомой средних размеров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 33-летняя женщина на 40-й неделе беременности. У пациентки ранее диагностировали удвоение матки и влагалища. Она знала о своей патологии и своевременно встала на учёт в женской консультации, где тщательно следили за течением беременности.

Как отмечают специалисты, подобная патология встречается крайне редко. Она может стать причиной низкого веса плода или преждевременных родов. Кроме того, во время родов повышается риск кровотечения и разрыва матки.


Медики приняли решение о проведении кесарева сечения, в ходе которого была обнаружена миома матки средних размеров. За одно вмешательство хирурги удалили миому и помогли появиться на свет здоровой девочке весом 2990 г и ростом 51 см.

Сейчас мать и новорождённая чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

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#московская область
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Сомнолог Кудинов назвал лайфхак для лёгкого пробуждения осенью и зимой
Сомнолог Кудинов объяснил, почему осенью и зимой сложно проснуться
11 октября 2023, 13:40

Фото: IStock/gorodenkoff

С наступлением осени процесс пробуждения занимает дольше времени, но этому есть объяснение. Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов объяснил, что это связано с физиологическими особенностями человека. В беседе с «радио 1» он рассказал, как облегчить этот процесс.
Чтобы пробуждение было быстрым, нужно дать больше света организму. Специалист рекомендовал с утра включать максимальное количество света в доме.
«Если когда у нас белые ночи, то нам надо шторы затемнять, то когда у нас становится темно, то нам надо зажигать свет. Желательно, чтобы в доме были лампы дневного света, а не просто лампы накаливания. Нам надо по максимуму включать свет, чтобы запустить процесс пробуждения, чтобы на сетчатку глаза попадало как можно больше света. Тогда у нас быстрее уходит сонливость. Также с утра очень хорошо помогает утренний душ», — объяснил Павел Кудинов.
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Россиянам раскрыли неожиданную пользу пельменей
Диетолог Королева заявила, что пельмени дают энергию
11 октября 2023, 12:51

Фото: istockphoto.com/MurzikNata

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что пельмени полезны из-за содержания в них полезных жиров и белков, которые способны давать силу и энергию человеку.
«Пельмени хорошо насыщают, дают энергию. Белок в составе такого продукта на долгое время поддерживает чувство сытости и является источником полезных белковых молекул для построения и обновления тканей в нашем организме. <…> В составе пельменей есть полезные жиры, крайне необходимые в нашем питании. Каждый из жировых компонентов находит себе применение, так как наш организм постоянно работает и расходует все молекулярные материалы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Королева.

При этом, врач отметила, что речь идёт преимущественно о натрулаьных, самостоятельно приготовленных пельменях, а не о покупном полуфабриканте.

А более грамотно следить за своим питанием могут помочь специалисты, такие, как диетологи и нутрициологи. Так, российская певица Анита Цой отметила огромную роль нутрициолога в похудении своей коллеги Лолиты.

«Лола работает с нутрициологом, поэтому так сильно и похудела. Недавно я подарила ей банку острых перцев, а она поставила к себе на камин и сказала: «Мне пока нельзя, я худею». Но через день все-равно съела. Хотя нутрициолог ругался на нее потом», — поделилась в беседе с «Дни.ру» певица.

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#продукты
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#певица
#питание
#здоровье
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Можайские травматологи собрали по частям придавленную деревом ногу пациента
11 октября 2023, 10:00

Фото: Минздрав МО

Травматологи Можайской больницы буквально по частям собрали бедренную кость пациента. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.
«Пациент поступил в приёмный покой с серьёзнейшей травмой – на него упало дерево, и ствол раздробил ногу. Врачи поставили ему диагноз «тяжёлый оскольчатый перелом бедра со смещением осколков». Такие травмы трудно поддаются лечению», – рассказал заведующий травматологическим отделением Можайской больницы Михаил Зайцев.
Команда врачей успешно провела операцию. Функция ноги полностью восстановлена, мужчину готовят к выписке.
 
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#минздрав мо
#подмосковье
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#можайск
#хирург
#больница
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Врач предупредил о зависимости от обезболивающих лекарств
Врач Тяжельников предупредил о зависимости от обезболивающих лекарств
11 октября 2023, 08:11

Фото: istock / Alexey Koza

Множество видов боли можно облегчить благодаря анальгетикам, противовоспалительным препаратам или другим лекарствам, которые выдаются по рецепту, но важно принимать их только после консультации с доктором. Об этом рассказал главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников в беседе с «Лентой.ру».

Тяжельников предупредил, что от обезболивающих лекарств может быть зависимость, в частности из-за слишком частого использования или не правильного применения. При появлении такой зависимость придется принимать с каждым разом большее количество препарата, чтобы достичь того же эффекта. 

«Возможно развитие и психологической зависимости, когда человек начинает использовать обезболивающие для снятия эмоционального дискомфорта или стресса. Это может привести к тому, что он будет испытывать сильное желание употреблять препарат даже при отсутствии физической необходимости», — предупредил врач.
Пр регулярных болях необходимо обратить к врачу, он назначит подходящий препарат и определит дозировку. 

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Сексолог Грязнова высказалась о важности размера полового члена

Учёные перечислили продукты, вызывающие зависимость

Врач Кашух перечислила признаки передозировки кофеином
#врач
#консультации
#человек
#развитие
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Врач Кашух перечислила признаки передозировки кофеином
Врач Кашух: К признакам передозировки кофеином относятся тошнота и озноб
11 октября 2023, 06:54

Фото: iStock/Anna Kim

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила признаки передозировки кофеином. Об этом пишет Pravda.Ru.
Специалист рассказала, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, а также в энергетиках. 

К признакам передозировки кофеином Кашух отнесла тошноту, головную боль, озноб, тахикардию, диарею, головокружение тремор и судороги. Она подчеркнула, что это особенно опасно для людей с заболеваниями сосудов, сердца и почек, а также для подростков и детей, так как в отдельных случаях может даже привести к смерти.

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#продукты
#кофе
#здоровье
#врач
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Сексолог Грязнова высказалась о важности размера полового члена
11 октября 2023, 06:03

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Сексолог Елена Грязнова заявила, что удовольствие женщины в постели не связано с размером полового члена мужчины. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, мнение о том, что мужские гениталии должны быть большими, навязано порноиндустрией. Однако в сексе многое зависит от сочетания ряда элементов — таких, как прелюдия, возбуждение, обстановка, смена поз и умение взаимодействовать с партнёром.

«Большинство женщин считают размер члена не главным, для них гораздо важнее, насколько умело мужчина им пользуется. Согласно исследованиям, во время секса большинство женщин не чувствуют существенной разницы в длине полового члена. При этом большинство из них отмечали, что, чем больше толщина пениса, тем выше удовольствие», — цитирует издание слова собеседницы.

Кроме того, женщины зачастую жалуются, что для них некомфортна длина члена свыше 16 см, добавила Грязнова.

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#врач
#женщины
#мнение
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Учёные перечислили продукты, вызывающие зависимость
EurekAlert: Сладкое, мучное и фастфуд вызывают серьезную зависимость
11 октября 2023, 00:12

Фото: iStock/Shaiith

Группа учёных из США, Испании и Бразилии выяснила, что некоторые продукты могут вызывать привыкание. Речь идёт о фастфуде, сладостях и ультраобработанных продуктах, которые способны спровоцировать более сильную зависимость, чем сигареты и алкоголь. Об этом пишет EurekAlert.
По словам учёных, привыкание вызывают продукты, содержащие множество жиров и углеводов одновременно, так как именно из-за них развивается зависимость.

К таким продуктам относятся мороженое, шоколад, ультраобработанные продукты, хлебобулочные изделия, фастфуд и блюда быстрого приготовления.

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#мороженое
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#шоколад
#блюда
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Хирург Умнов: У курильщиков и любителей кофе могут быть судороги
10 октября 2023, 23:51

Фото: iStock/vovashevchuk

Врач-хирург Александр Умнов заявил, что у любителей кофе и курильщиков на фоне спазма сосудов может происходить судорога конечностей. Об этом пишет Life.
По словам специалиста, при злоупотреблении кофеином, никотином и алкоголем происходит спазм сосудов. Из-за этого нарушается кровообращение и происходит непроизвольный спазм мышц.

Судороги также может спровоцировать стресс, добавил Умнов, так как из-за всплеска кортизола в организме перераспределяется кальций.

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#стресс
#врач
#курение
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В Можайскую больницу поступили высококлассные УЗИ-аппараты
10 октября 2023, 21:18

Фото: Минздрав МО

В Можайскую больницу поступило два новых передвижных аппарата УЗИ для исследования сердца и сосудов почти на 10 млн рублей. Они отправлены в отделение функциональной диагностики и в Уваровскую больницу, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Это новая высококлассная техника. Аппараты УЗИ обладают высоким качеством изображения. Благодаря такому оборудованию в нашем медучреждении улучшается оказание медицинской помощи жителям округа», – сказал главврач Можайской больницы Максим Чуркин.
Новые аппараты обладают беспрецедентным качеством диагностики, позволяют врачу получать объёмное изображение исследуемого органа. Оборудование передвижное, поэтому использовать его можно в палатах стационара.
 
Как отметили в министерстве, медицинская техника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение».

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