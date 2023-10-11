Ногинские врачи помогли родить женщине с редкими патологиями

Фото: Минздрав МО
Врачи роддома Ногинской больницы помогли родить здоровую девочку женщине с удвоением матки и миомой средних размеров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 33-летняя женщина на 40-й неделе беременности. У пациентки ранее диагностировали удвоение матки и влагалища. Она знала о своей патологии и своевременно встала на учёт в женской консультации, где тщательно следили за течением беременности.
Как отмечают специалисты, подобная патология встречается крайне редко. Она может стать причиной низкого веса плода или преждевременных родов. Кроме того, во время родов повышается риск кровотечения и разрыва матки.
Медики приняли решение о проведении кесарева сечения, в ходе которого была обнаружена миома матки средних размеров. За одно вмешательство хирурги удалили миому и помогли появиться на свет здоровой девочке весом 2990 г и ростом 51 см.
Сейчас мать и новорождённая чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
Читайте также:
Можайские травматологи собрали по частям придавленную деревом ногу пациента
В Можайскую больницу поступили высококлассные УЗИ-аппараты
В Подмосковье более 100 недоношенных детей прошли иммунизацию от опасного вируса
Как отмечают специалисты, подобная патология встречается крайне редко. Она может стать причиной низкого веса плода или преждевременных родов. Кроме того, во время родов повышается риск кровотечения и разрыва матки.
Сейчас мать и новорождённая чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
Читайте также:
Можайские травматологи собрали по частям придавленную деревом ногу пациента
В Можайскую больницу поступили высококлассные УЗИ-аппараты
В Подмосковье более 100 недоношенных детей прошли иммунизацию от опасного вируса
Лора Луганская