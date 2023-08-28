Новейшие препараты для лечения детей с гепатитом С направлены в российские регионы

«Как правило, осенью наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно обезопасить себя и своих близких и пройти вакцинацию от гриппа. Важно сделать это как можно раньше, чтобы успел сформироваться иммунитет. В школах и детских садах прививку можно будет сделать в медицинских кабинетах. Всего планируется привить порядка 4,5 миллионов жителей региона, включая 1 миллион детей», - сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.