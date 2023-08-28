Новейшие препараты для лечения детей с гепатитом С направлены в российские регионы

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Каждый регион на основе рекомендаций типового федерального плана по борьбе с вирусными гепатитами разработал свою собственную программу, направленную на совершенствование диагностики, внедрение новых тарифов, децентрализацию оказания медицинской помощи. Благодаря содействию фонда «Круг добра», теперь дети с гепатитом С получают препараты прямого действия бесплатно. Чуланов рассказал, что все заявки на лекарства были удовлетворены, во многие регионы препараты уже поступили, специалисты приступили к лечению.
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