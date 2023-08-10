Новое оборудование для сложных операций поступило в МОНИКИ и Солнечногорскую больницу

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
На закупку нового медицинского оборудования в Подмосковные медучреждения было выделено 24 миллиона рублей.
В медицинские учреждения поступило новое нейрохирургическое оборудование – ультразвуковой деструктор, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Оборудование будет использоваться для проведения сложных операций на головном и спинном мозге.
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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«В настоящее время деструктор – самое современное и высокотехнологичное оборудование по ультразвуковому воздействию и удалению опухолей. Теперь в нашей больнице все операции по удалению образований органов центральной нервной системы будут проводиться исключительно с его использованием», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Солнечногорской больницы Роман Михайлов.Новые медицинские аппараты уже введены в использование.
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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Алиса Сергиенко