Новое оборудование позволило делать современные операции в Сосудистом центре Люберец

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«Сама операция не совсем новая – она уже выполняется. Но с появлением новой ангиографической установки мы стали плотно сотрудничать в нашем центре с урологами, гинекологами, хирургами. Операции выполняют, например, женщинам с миомой матки. Через мелкий прокол мы закрываем сосуды, питающие миому, что заменяет открытую операцию. И самое главное – женщина может в дальнейшем рожать», – пояснил врач.
«Опухоли у них, как правило, очень больших размеров, и открытая операция – это большой риск. В этом случае мы выполняем эмболизацию сосудов, чтобы уменьшить опухоль, а позже хирурги её удаляют. Также при операциях у пациентов часто происходят кровотечения. И чтобы не делать больших разрезов, мы тоже выполняем эмболизацию сосудов для остановки кровотечения. Это самый современный метод лечения», – отметил собеседник «Радио 1».Кричман пояснил, что раньше в сосудистом центре подобными методами работали только с пациентами с инфарктами и инсультами и не могли брать на лечение людей с другими заболеваниями. С появлением новой ангиографической установки врачи могут больше работать с плановыми пациентами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявлял, что полностью заменить старое медицинское оборудование на современное цифровое в Московской области планируют к 2025 году.