Новый вид реконструктивной хирургии освоили видновские врачи

3D-пластину для 31-летнего пациента изготовили на 3D-принтере по специальному заказу, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По словам врача-нейрохирурга ВРКБ Рамазана Магомедова, данная операция была этапной, а молодой человек поступил в больницу полгода назад с кровоизлиянием головного мозга.





«По витальным показаниям пациенту была выполнена резекционная трепанация черепа в правой лобно-височно-теменной области. В ходе операции были удалены острая субдуральная и внутримозговая гематомы. Мы убрали эти образования в пределах здоровых тканей и теперь провели операцию, которая называется «краниопластика». То есть закрывали тот дефект, который образовался вследствие первой операции. Она смоделирована с учетом особенностей строения черепа пациента. Титан — безвредный материал, сама пластина — перфорированная. Операция с использованием данной методики обеспечивает хороший косметический эффект — если сам пациент не скажет, догадаться о наличии у него в черепе импланта невозможно», — рассказал врач-нейрохирург ВРКБ Рамазан Магомедов.

В ходе второй операции участок пораженной кости был восстановлен с помощью титановой сетчатой 3D-пластины.

Операция прошла успешно. Искусственная кость защитит мозг мужчины от атмосферного давления и внешних механических воздействий.